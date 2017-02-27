Статьи Пустыня вместо пастбищ Любовь Доброта, Южно-Казахстанская область

Крупные раскаленные на солнце песчинки, гонимые ветром, забивают глаза и уши, проникают под одежду, и от этого пек­ла нет спасения. Хоть бы кустик какой-нибудь захудалый на пути повстречался. Или ветер на минутку стих. Все выжжено южным солнцем и покрыто барханами. И так, считай, всю дорогу от Шардары до участка отгонного животноводства Налибай. Одним словом, пустыня. Академик Сейфулла Абдраимов утверждает, что еще каких-то пару десятков лет назад здесь паслись стада, а теперь жизнь уходит из этой степи.



Не прислушиваться к его рекомендациям, а уж тем более не верить ему, мы просто не имеем права. Сейфулла Абдраимович поч­ти полвека провел в пустынях. Он, без преувеличения, объехал все пустыни мира, а казах­станские и вовсе обошел пешком! В далеком 1972 году именно ему доверили право возглавить группу ученых – экспертов СЭВ в Монголии, участвовать в разработке прогноза развития кормовой базы этой страны. В пустыне Гоби он открывал всемирную экологическую станцию. Затем на три года выезжал в Йемен для оказания научной и практической помощи в развитии кормовой базы, работая все эти годы советником президента этой страны по сельскому хозяйству. По рекомендации Сейфуллы Абдраимова в Йемене были созданы три госхоза по выращиванию молодняка крупного рогатого скота и по овцеводству. Работал и в Китае, где оказывал консультации по созданию культурных пастбищ и семенных участков аридных растений. Почти 10 лет преподавал в Израиле, передавая наработанный опыт по восстановлению деградированных сельхозугодий.



Причастен он и к космическим исследованиям, поскольку осуществлял проект с Талгатом Мусабаевым по космической программе «Полет-2М». Тогда впервые в Казахстане по заказу ОБСЕ и при финансовой поддерж­ке Азиатского банка развития на основе результатов научных материалов были разработаны Рекомендации по проведению мониторинга природных кормовых угодий. Этот документ разработан в соответствии со стандартами Евросоюза и используется в качестве методических указаний в рамках Сис­темы управления земельными ресурсами центральноазиатских стран. Сопоставление данных за несколько десятилетий позволяет определить изменения, произошедшие в составе растительного покрова, и оценить тенденции изменения продуктивности пастбищ.



– Чем быстрее общество осознает необратимость происходящих процессов, тем больше шансов спасти степь от деградации и превращения ее в безжизненную пустыню, – убежден ученый. – С ситуациями, когда солончаковая степь покрывалась барханами, как в случае с участком отгонного животноводства Налибай, я сталкивался не раз. В Южно-Казахстанской области в общей сложнос­ти из оборота вышли более двух миллионов гектаров пастбищ. За это время полностью исчезли такие виды аридных культур, как астрагалы и изень зеленоватый. Вместе с саксауловыми кустарниками и другими травами они сдерживали пески, закрепляли их своей корневой системой на месте, не давая двигаться дальше и отвоевывать все новые и новые территории.



Еще в середине 60-х годов был создан отдел пастбищ и кормового производства при Шымкентском научно-исследовательском институте каракулеводства, занимающийся проблемой повышения продуктивности пастбищ. Страна активно наращивала поголовье скота, отказавшись от веками сложившейся системы кочевого и полукочевого выпаса животных, основывавшегося на смене сезонов. При бережном отношении к пастбищам они могли обеспечить содержание и высокую продуктивность нескольких миллионов овец, служить огромным резервом производства каракуля, мяса, шерсти и одновременно выступать источником благосостояния местного населения. Но увеличившаяся нагрузка от постоянного выпаса на одних и тех же участках быстро приводила к запустению: растительность обеднела, ветровая эрозия привела к деградации. Пастбища утратили способность к самовосстановлению.



– Если пастбища используются без вложений капитала, то за 30 лет они полностью деградируют, теряют свою продуктивность, – подключается к беседе кандидат сельскохозяйственных наук Женисбек Абдраимов, заведующий сектором агротехнологии и восстановления деградированных пастбищ Юго-Западного НИИ животноводства и растениеводства. – За годы независимости структура сельского хозяйства изменилась, перешла на рыночные рельсы. Фермеры стремятся во что бы то ни стало увеличить поголовье скота без каких-либо расчетов и альтернативных вариантов выпаса. Понимают ли они, к чему приведет такой подход в организации хозяйствования? Осознают ли ответственность перед потомками? Не знаю, но точно берусь утверждать, что без помощи государства остановить деградацию пастбищ невозможно.



К слову, в институте есть все для того, чтобы противостоять этому процессу: семена культур, технологии их высадки, районирован десяток сортов, кадры наконец. Нет только денег, чтобы запустить весь этот механизм и оживить разнотравьем степь.



В 60 км от Арыси именно для выполнения этой задачи учеными еще полвека назад создан опытный участок «Бухтулен». Он задумывался как база для апробации перспективных кормовых растений с последующим их высевом на деградировавших участках. В нем сейчас сосредоточено более 300 опытных образцов различных культур. Их привозили из разных пустынных зон и тщательно изучали способность к росту в казахстанских условиях. Например, вайда буасье завезена с юга Таджикистана, изень серый – из Кыргызстана. Ученые изучили особенности таких растений, как мятлик, терескен, ферула, эфедра, и многие другие, сделав упор на их продуктивность и питательные свойства. Из числа испытанных видов было отобрано порядка двадцати, которые рекомендованы для посадки. Десять сортов аридных растений, такие как изен, терескен, саксаул жансая, районированы, их культурная высадка в состоянии не только повысить продуктивность пастбищ, но и способствовать закреплению подвижных песков.



На аридных территориях не хватает кустарников, поднимаю­щих воду из глубин и создающих фитогенное поле, в котором формировались бы растения. Таким кустарником является жузгун – самый лучший укрепитель песков. Превратить в пастбища песочные барханы можно. На это, если вложить деньги, понадобится порядка семи лет. Специалисты Юго-Западного НИИ животноводства и растениеводства сохранили все виды растений, семена и даже расширили опытные поля. Есть такой участок в Шалкаре Актюбинской области, в Жанакорган­с­ком райо­не Кызылординской области. К слову, за четыре года здесь удалось не просто возродить разнотравье, но и вернуть в степь колонии сурков, получивших достаточную кормовую базу. А вслед за ними появились песчаные лисы, орлы и коршуны. Жаль только, что речь идет о небольших участках.



Но сотрудники НИИ верят в то, что их труд будет востребованным, особенно сейчас, когда пастбища постепенно обретают реальных хозяев, ведь совершенно очевидно, что стабильное развитие фермерских хозяйств зависит в первую очередь от кормовой базы.



Нужен, однако, и законодательный стимул, чтобы тех, кто недооценивает значение этой проблемы, стало меньше. В первую очередь, считает Женисбек Абдраимов, необходима разработка правового и социально-экономического механизмов борьбы с опустыниванием. Отрегулировать все эти вопросы может и должен Закон «О пастбищах». Государство, прежде чем передать в аренду или продать пастбища, должно провести пас­портизацию участков, зафиксировать все сведения, вплоть до наличия той или иной растительности. А уже земельная комиссия должна держать этот вопрос на контроле. Тех, кто убивает поч­ву, привлекать к ответу. Для фермеров, которые, напротив, заботятся о разнотравье на своих пастбищах, применять субсидии. Только экономический рычаг в состоянии заставить чабана, считающего, что природный ресурс для выпаса скота неограничен, заботиться о продуктивности пастбищ.



– Мы очень рассчитываем, что к нашим научным разработкам и предложениям прислушаются, их возьмут на вооружение и владельцы пастбищ, и государство, – делится своими мыслями Женисбек Абдраимов. – Вот и Президент Нурсултан Назарбаев,­ выступая на торжественной сессии общего собрания Национальной академии наук, посвященной ее 70-летнему юбилею, призвал активнее использовать научный потенциал страны.

