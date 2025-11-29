– Мы находимся на важном этапе формирования нового поколения активных, предприимчивых женщин, способных принимать решения, защищать свои права и уверенно двигаться вперед, – рассказал координатор ОО «Жетісу жастары ұйымының Конгресі» Ержан Даулетбаев.

Проект стал результатом совместной деятельности тренеров, экспертов и участниц, стремящихся к развитию. Основная задача заключалась в том, чтобы не просто провести обучение, а дать реальные инструменты – знания и навыки, которые женщины смогут использовать в жизни и работе.

Первый блок программы обучения был посвящен лидерским навыкам. Как отметила его спикер, председатель областного маслихата Гульнар Тойлыбаева, быть лидером подразумевает не приказывать, а вдохновлять. Настоящее лидерство начинается с осознания своих целей и ценностей.

Женщины активно работали в коман­дах, участвовали в ролевых играх и анализировали реальные кейсы.

– Я научилась правильно распределять время и брать ответственность за свои решения, – поделилась впечатлениями одна из участниц.

Второе направление – финансовая грамотность. Бизнес-тренер Асель Жараскаликызы рассказала о базовых принципах управления личными деньгами, накоплениях и инвестициях.

– Деньги любят счет, – напомнила она. – Главное – понимать разницу между тратами и вложениями. Даже небольшой, но системный подход к бюджету формирует уверенность в завтрашнем дне.

По словам тренера, женщины не только усвоили теорию, но и выполнили практические задания, научились распознавать финансовые пирамиды и защищать себя от интернет-мошенников.

Третий блок, посвященный правовой грамотности, вел координатор проекта Ержан Даулетбаев.

– К сожалению, многие не знают своих прав до тех пор, пока не столк­нутся с проблемой. Мы хотели, чтобы каждая женщина понимала: знание закона – это инструмент защиты, – подчеркнул он.

На занятиях обсуждались темы семейного права, договорных отношений, раздела имущества, алиментных обязательств. Были рассмотрены десятки реальных ситуаций. Женщины учились не бояться обращаться в суд или к юристам, действовать грамотно.

Занятия проходили в Ескельдинском районе на базе зоны отдыха «Тау Жетысу». Участницам предос­тавили проживание, питание и учебные материалы. Проект освещался в социальных сетях и на интернет-платформах, что вызвало большой интерес у жителей региона.

По итогам тестирования участницы показали заметный рост знаний: уровень правовой и финансовой грамотности вырос на треть. И это не просто цифры, а показатель уверенности, осознанности и готовности действовать.

– Мы будем развивать инициативу и дальше, создавать больше площадок для общения, обучения и самореализации женщин региона. Главный результат – это перемены в мировоззрении людей. Когда женщина чувствует уверенность, выигрывает не только она, но и семья и общество в целом, – подыто­жил Ержан Даулетбаев.