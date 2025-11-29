Путь к лидерству и финансовой стабильности Проекты 29 ноября 2025 г. 3:00 10 Наталья Денисова собственный корреспондент по области Жетiсу Подведены итоги проекта по повышению финансовой и правовой грамотности женщин региона, реализованного ОО «Жетісу жастары ұйымының Конгресі» при поддержке социальных партнеров и местных органов власти. Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов – Мы находимся на важном этапе формирования нового поколения активных, предприимчивых женщин, способных принимать решения, защищать свои права и уверенно двигаться вперед, – рассказал координатор ОО «Жетісу жастары ұйымының Конгресі» Ержан Даулетбаев. Проект стал результатом совместной деятельности тренеров, экспертов и участниц, стремящихся к развитию. Основная задача заключалась в том, чтобы не просто провести обучение, а дать реальные инструменты – знания и навыки, которые женщины смогут использовать в жизни и работе. Первый блок программы обучения был посвящен лидерским навыкам. Как отметила его спикер, председатель областного маслихата Гульнар Тойлыбаева, быть лидером подразумевает не приказывать, а вдохновлять. Настоящее лидерство начинается с осознания своих целей и ценностей. Женщины активно работали в командах, участвовали в ролевых играх и анализировали реальные кейсы. – Я научилась правильно распределять время и брать ответственность за свои решения, – поделилась впечатлениями одна из участниц. Второе направление – финансовая грамотность. Бизнес-тренер Асель Жараскаликызы рассказала о базовых принципах управления личными деньгами, накоплениях и инвестициях. – Деньги любят счет, – напомнила она. – Главное – понимать разницу между тратами и вложениями. Даже небольшой, но системный подход к бюджету формирует уверенность в завтрашнем дне. По словам тренера, женщины не только усвоили теорию, но и выполнили практические задания, научились распознавать финансовые пирамиды и защищать себя от интернет-мошенников. Третий блок, посвященный правовой грамотности, вел координатор проекта Ержан Даулетбаев. – К сожалению, многие не знают своих прав до тех пор, пока не столкнутся с проблемой. Мы хотели, чтобы каждая женщина понимала: знание закона – это инструмент защиты, – подчеркнул он. На занятиях обсуждались темы семейного права, договорных отношений, раздела имущества, алиментных обязательств. Были рассмотрены десятки реальных ситуаций. Женщины учились не бояться обращаться в суд или к юристам, действовать грамотно. Занятия проходили в Ескельдинском районе на базе зоны отдыха «Тау Жетысу». Участницам предоставили проживание, питание и учебные материалы. Проект освещался в социальных сетях и на интернет-платформах, что вызвало большой интерес у жителей региона. По итогам тестирования участницы показали заметный рост знаний: уровень правовой и финансовой грамотности вырос на треть. И это не просто цифры, а показатель уверенности, осознанности и готовности действовать. – Мы будем развивать инициативу и дальше, создавать больше площадок для общения, обучения и самореализации женщин региона. Главный результат – это перемены в мировоззрении людей. Когда женщина чувствует уверенность, выигрывает не только она, но и семья и общество в целом, – подытожил Ержан Даулетбаев. #Жетысу #проекты #женщины #Финансовая грамотность #правовая грамотность