Путь к цифровой независимости

Технологии
5
Николай Жоров
старший корреспондент отдела информации и права

В Алматы разработчик программного продукта SuperApp Aitu и телеком-оператор АО «Кселл» объявили об установлении стратегического партнерства и реализации проекта по внедрению отечественной медиаплатформы Aitu с функцией мессенджера.

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Представители компаний также заявили о намерениях по совместному развитию цифровых продуктов, которые будут не только технологичными, но и максимально адаптированными к потребностям казахстанцев.

Как было отмечено в ходе пресс-конференции, в современных условиях телеком-операторы перестают быть только поставщиками связи. В свою очередь цифровые платформы расширяют границы привычных сервисов. Во всем мире именно объединение этих направлений задает новые стандарты. В данном случае SuperApp получает доступ к инфраструктуре связи, а телеком – к экосистемам цифрового потребления.

Как отметил генеральный директор ТОО «BTS Digital» Нуртай Абилгалиев, такие национальные проекты напрямую связаны с укреплением цифровой независимости страны. Они вносят большой вклад в развитие технологий. Партнерство с АО «Кселл» – оператором, который появился и развивался в Казахстане, – важный шаг в направлении поддержки рынка IT и телеком-продуктов.

Прокомментировал событие и главный исполнительный директор, председатель правления АО «Кселл» Аскар Жамбакин. По его мнению, объединив возможности казахстанского телеком-оператора и национальной цифровой платформы, компании открывают возможности для создания нового локального продукта, который станет логичным продолжением существующих экосистем. Для абонентов мобильного оператора это означает еще более удобное использование связи и цифровых сервисов, а для пользователей Aitu – расширение спектра доступных решений, интегрированных с мобильными возможностями.

Aitu – отечественный продукт, который уже стал заметным достижением казахстанского IT-рынка и примером того, как национальные технологии могут успешно конкурировать и задавать тренды в цифровой среде.

Главное отличие Aitu от привычных мессенджеров заключается в том, что это не просто приложение для общения, а полноценный национальный SuperApp, созданный в Казахстане для казахстанцев. В нем собраны важные повседневные функции: можно написать друзьям, созвониться с семьей, перевести деньги, купить билет в кино, послушать музыку, прочитать свежие новости, подписаться на интересные каналы или обратиться к умному AI-ассистенту.

Aitu объединяет функции мессенджера, медиаплатформы, финансовых сервисов и мини-приложений, что делает его удобным инструментом для общения, работы, учебы и отдыха. При этом особое внимание уделено защите данных: они обрабатываются и хранятся в пределах Казахстана, что соответствует законодательству и гарантирует надежность использования.

#партнерство #AITU #Кселл

Популярное

Все
Курс на формирование устойчивой гендерной политики
В духе взаимного доверия и союзничества
Фундамент Независимости
Хочешь – не хочешь
Земные будни агронома
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
Сегодня – День спорта
Осуждена за пропаганду терроризма в Интернете
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
Объединяя знания – строим будущее
Идет подготовка к государственному визиту
Больше 20 предприятий Алматы признаны победителями регионального этапа конкурса «Лучший товар Казахстана»
Системный подход, направленный на результат
Путь к вершине
Токаев приветствует переговоры США и России по урегулированию конфликта в Украине
Урожайность озимой пшеницы в СКО достигает 50 ц/га
Сегодня - День пограничника
В Костанайской области убрано 30 тыс. га урожая зерновых
Глава государства направил поздравительную телеграмму президенту Индонезии
Бронзовый призер ОИ-2012 возглавил управление в Алматинской области
Концерт Дженнифер Лопес в Алматы принес почти 10 млрд тенге дохода
Штормовое предупреждение объявлено на выходные в Казахстане
Экспорт зерна нового урожая в Казахстане превысил 9,8 млн тонн
Размер гонораров спортсменов и тренеров стандартизирован в Казахстане
Астана и Пекин расширяют сотрудничество в области гражданской авиации
До конца 2025 года в Казахстане введут обязательную маркировку моторных масел
Десять человек погибли за два дня на трассах Казахстана
Жезказган – Кызылорда: уложены первые километры асфальта
Сильные дожди накроют Казахстан
Гвардейцы впервые стали чемпионами МВД РК по спортивному самбо
В Павлодарской области масштабно отметили 125-летие Исы Байзакова
Родители потратили благотворительную помощь на лечение сына: возбуждено дело
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
О погоде в Казахстане на первые дни августа рассказали синоптики
Нацбанк начал валютные интервенции
Где и когда посмотреть результаты конкурса грантов?
Гвардеец стал призёром конкурса по популяризации наследия Абая
В Туркестане построят восточную объездную дорогу
В Астане 125 новобранцев дали клятву Родине
Незаконные постройки снесут в Уральске
Найдены личные вещи членов экипажа пропавшего на Сорбулаке вертолета
Алматинская область подарила земле Абая скульптуру «Золотой человек»
В Джакарте откроют showroom казахстанского экспорта
Вопрос передачи сайгаков Узбекистану будет решаться на межгосударственном уровне — Минэкологии

Читайте также

«Не мешает личной жизни» – Минцифры прокомментировало внедр…
Утверждена дата перехода госслужащих на национальный мессен…
В Казахстане нарастят темпы цифровой трансформации системы …
Интернет от Илона Маска заходит в Казахстан

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]