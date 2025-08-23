В Алматы разработчик программного продукта SuperApp Aitu и телеком-оператор АО «Кселл» объявили об установлении стратегического партнерства и реализации проекта по внедрению отечественной медиаплатформы Aitu с функцией мессенджера.
ПопулярноеВсе
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
Сегодня – День спорта
Осуждена за пропаганду терроризма в Интернете
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
Объединяя знания – строим будущее
Идет подготовка к государственному визиту
Больше 20 предприятий Алматы признаны победителями регионального этапа конкурса «Лучший товар Казахстана»
Системный подход, направленный на результат
Путь к вершине
Токаев приветствует переговоры США и России по урегулированию конфликта в Украине
Урожайность озимой пшеницы в СКО достигает 50 ц/га
Сегодня - День пограничника
В Костанайской области убрано 30 тыс. га урожая зерновых
Глава государства направил поздравительную телеграмму президенту Индонезии
Бронзовый призер ОИ-2012 возглавил управление в Алматинской области
Концерт Дженнифер Лопес в Алматы принес почти 10 млрд тенге дохода
Штормовое предупреждение объявлено на выходные в Казахстане
Экспорт зерна нового урожая в Казахстане превысил 9,8 млн тонн
Размер гонораров спортсменов и тренеров стандартизирован в Казахстане
Астана и Пекин расширяют сотрудничество в области гражданской авиации
До конца 2025 года в Казахстане введут обязательную маркировку моторных масел
Десять человек погибли за два дня на трассах Казахстана
Жезказган – Кызылорда: уложены первые километры асфальта
Сильные дожди накроют Казахстан
Гвардейцы впервые стали чемпионами МВД РК по спортивному самбо
В Павлодарской области масштабно отметили 125-летие Исы Байзакова
Родители потратили благотворительную помощь на лечение сына: возбуждено дело
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
О погоде в Казахстане на первые дни августа рассказали синоптики
Нацбанк начал валютные интервенции
Где и когда посмотреть результаты конкурса грантов?
Гвардеец стал призёром конкурса по популяризации наследия Абая
В Туркестане построят восточную объездную дорогу
В Астане 125 новобранцев дали клятву Родине
Незаконные постройки снесут в Уральске
Найдены личные вещи членов экипажа пропавшего на Сорбулаке вертолета
Алматинская область подарила земле Абая скульптуру «Золотой человек»
В Джакарте откроют showroom казахстанского экспорта
Вопрос передачи сайгаков Узбекистану будет решаться на межгосударственном уровне — Минэкологии
Архив
- [[year]]
- [[month.label]]
- [[day]]