Представители компаний также заявили о намерениях по совместному развитию цифровых продуктов, которые будут не только технологичными, но и максимально адаптированными к потребностям казахстанцев.

Как было отмечено в ходе пресс-конференции, в современных условиях телеком-операторы перестают быть только поставщиками связи. В свою очередь цифровые платформы расширяют границы привычных сервисов. Во всем мире именно объединение этих направлений задает новые стандарты. В данном случае SuperApp получает доступ к инфраструктуре связи, а телеком – к экосистемам цифрового потребления.

Как отметил генеральный директор ТОО «BTS Digital» Нуртай Абилгалиев, такие национальные проекты напрямую связаны с укреплением цифровой независимости страны. Они вносят большой вклад в развитие технологий. Партнерство с АО «Кселл» – оператором, который появился и развивался в Казахстане, – важный шаг в направлении поддержки рынка IT и телеком-продуктов.

Прокомментировал событие и главный исполнительный директор, председатель правления АО «Кселл» Аскар Жамбакин. По его мнению, объединив возможности казахстанского телеком-оператора и национальной цифровой платформы, компании открывают возможности для создания нового локального продукта, который станет логичным продолжением существующих экосистем. Для абонентов мобильного оператора это означает еще более удобное использование связи и цифровых сервисов, а для пользователей Aitu – расширение спектра доступных решений, интегрированных с мобильными возможностями.

Aitu – отечественный продукт, который уже стал заметным достижением казахстанского IT-рынка и примером того, как национальные технологии могут успешно конкурировать и задавать тренды в цифровой среде.

Главное отличие Aitu от привычных мессенджеров заключается в том, что это не просто приложение для общения, а полноценный национальный SuperApp, созданный в Казахстане для казахстанцев. В нем собраны важные повседневные функции: можно написать друзьям, созвониться с семьей, перевести деньги, купить билет в кино, послушать музыку, прочитать свежие новости, подписаться на интересные каналы или обратиться к умному AI-ассистенту.

Aitu объединяет функции мессенджера, медиаплатформы, финансовых сервисов и мини-приложений, что делает его удобным инструментом для общения, работы, учебы и отдыха. При этом особое внимание уделено защите данных: они обрабатываются и хранятся в пределах Казахстана, что соответствует законодательству и гарантирует надежность использования.