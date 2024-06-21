Путь офицера

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Куаныш Кожахметов, г. Астана

Профессиональный праздник полицейских – это знак благодарности всем тем, кто самоотверженно создавал казахстанскую полицию и трудится в ее рядах

фото предоставлено пресс-службой Национальной Гвардии

В числе тех, кто начинал свою карьеру в советской милиции, а когда назрела необходимость, по зову сердца пришел в войска правопорядка, можно назвать ветерана органов внутренних дел и Национальной гвардии полковника Жантемирова Мурата Жанабиловича.

Мурат Жанабилович родился в селе Бирлик Сергеевского райо­на (ныне район им. Шал-акына) Северо-Казахстанской области. По казахской традиции маленького Мурата с полугодовалового возраста отдают на воспитание к деду Жанабилу и бабушке Казы­не. Дед у него был фронтовой закалки, воевал пулеметчиком на Белорусском фронте, был тяжело ранен. В послевоенные годы работал в налоговой инспекции, далее учителем в местной школе. За смелость и самоотверженность в боях за Родину Жанабил-ата был награжден многими медалями, особенно дорожил медалью «За отвагу» и всегда мечтал, чтобы внук стал военным.

– Почему-то у бабушки в комнате на стене висел портрет генерального секретаря ЦК КПСС Л. Брежнева в маршальской форме, а в ее сундуке хранились рисунки космонавтов и героев Великой Отечественной войны. Может, это все сподвигло к тому, что я с детства полюбил военную форму. Как таковой определенности у меня не было, но я любил смотреть популярную в то время программу «Служу Cоветскому Союзу». Уже в ­6–7-х классах эту программу ждал в каждое воскресенье, потом стал выписывать и подшивать газету «Красная звезда», иллюстрированный цветной журнал «Советский воин». На этой волне я себя в будущем представлял и летчиком, и танкистом, и пограничником, – рассказывает Мурат Жанабилович.

После окончания средней школы перед юным Муратом, как и у всех его сверстников, встает вопрос: «Куда пойти учиться?» Многие родственники предлагали продолжить учебу в граж­данском вузе. Популярным в то время у деревенских парней был сельскохозяйственный институт. Но он решает стать военным или милиционером, как наказывали дед с бабушкой.

– Они настаивали, чтобы я отслужил в армии и потом уже подал документы на поступление в военное училище. Осенью 1979 года меня призвали в ряды Советской армии и неожиданно для меня отправили на службу в военно-морской флот, – говорит наш герой.

После трехлетней службы на флоте у вчерашнего моряка начинаются будни простого милиционера в Советском районе Северо-Казахстанской области. Проработав два года, он решает повысить свой образовательный уровень и поступает в Алматинскую средне-специальную школу милиции, куда набирали кандидатов из числа молодых сотрудников милиции, прошедших армейскую закалку. Заканчивает школу по специальности «опер­уполномоченный уголовного розыска» и ставит себе цель пойти по пути оперативника.

Но судьба распоряжается по-другому. Молодого офицера милиции в 1986 году направляют в свой район участковым инспектором. Ему поручают тяжелый участок работы – участковым инспектором районного центра п. Смирново, где на тот момент население составляло чуть более 8 тысяч человек.

Через два года его переводят в соседний совхоз «Смирновский», где была сложная оперативная обстановка. Благо, за плечами у Мурата Жанабиловича был солидный опыт работы в райцентре, что помогало ему на новой должности. Найдя общий язык, взаимодействие и поддержку со стороны руководства совхоза, он после трех лет службы становится лучшим участковым области.

Карьера офицера идет в гору. Он поступает в Ленинградское высшее военно-политическое училище МВД СССР. В период его учебы Казахстан становится независимым государством, и после окончания элитного училища его по распределению направляют в Мамлютское РОВД Северо-Казахстанской области на должность заместителя начальника РОВД по социально-правовой работе.

– Проработав в этой должности четыре месяца, понял, что меня тянет все-таки к оперативной работе. По своей инициативе я часто выезжал с оперативниками на вызовы по происшествиям, хотя меня это не касалось. Пришлось написать рапорт на имя начальника УВД СКО об освобож­дении меня с должности и направлении на оперативную работу, – продолжает ветеран. – В декабре 1994 года меня вызвали к тогдашнему начальнику ДВД СКО полковнику Владимиру Окалелову, который задал мне вопрос: «Почему с должности заместителя начальника РОВД проситесь на должность простого оперативника?» Я объяснил ему всю ситуацию, сказал, что закончил школу милиции по специальности оперативника и всю жизнь мечтаю идти по этой стезе. Владимир Гиоргиевич поддержал меня и направил начальником уголовного розыска в Сергеевское РОВД.

В новой должности Мурат Жанабилович полностью окунается в профессию сыщика. Под его началом раскрываются тяжкие и особо тяжкие преступления. За успехи в службе его назначают заместителем начальника райотдела по оперативной работе.

Далее его выдвигают на долж­ность начальника Есильского РОВД СКО. Назначение на эту должность опытного сыщика совпадает с реорганизацией двух соседних районов – Есильского и Московского. В этой связи с первых дней работы ему приходится сплачивать два разных коллектива в единое целое, так как в каждом райотделе были свои традиции, нравы и лидеры. Одновременно приходится срочно решать с местом расположения личного состава. РОВД в то время располагался в старом ветхом здании 30-х годов постройки прошлого столетия и не соответствовал требованиям службы.

– Проработав около года, мне удалось решить этот вопрос, за что благодарен тогдашнему акиму района Христевич Михаилу Владимировичу. Глава райо­на поддержал нас, и личному сос­таву райотдела было выделено здание райкома партии, которое было введено в эксплуа­тацию в начале 90-х. Нам пришлось здание полностью переоборудовать, организовывать дежурную часть, оружейную комнату, ИВС и т. д. В 1999 году осенью мы переселились в новое здание РОВД, в последующем наш райотдел стал образцово-показательным в области, – рассказывает наш собеседник.

В 2002 году в МВД образовывается новое подразделение – Департамент военной полиции из пяти региональных управлений. Учитывая большой опыт работы в территориальных органах и высшее военно-политическое образование, одним из первых на новый участок работы в Астане приглашают подполковника полиции Мурата Жантемирова. Так он становится начальником управления военной полиции по северному региону.

С этого времени начинается трудовая деятельность во внутренних войсках, ныне Национальной гвардии. Его организаторские способности, инициативность и честность были замечены руководством, и в 2005 году он был приглашен в Комитет внутренних войск на должность заместителя начальника управления военной полиции. Здесь больше внимания уделяли профилактической работе, разработке профилактических документов, начинала свою дея­тельность служба военной автомобильной полиции.

У Мурата Жанабиловича всегда был крепкий и надежный тыл, как называют военные. На всем протяжении службы его поддерживала хранительница очага – супруга Куралай Кабаевна, которая тоже связала свою судьбу с правоохранительными органами. Вместе они воспитали двоих детей, которые нашли свое место в жизни. Кстати, сын Сагындык продолжил династию офицерской семьи.

Сегодня полковник Мурат Жантемиров, будучи на заслуженном отдыхе, не отстает от общественных дел. Он является заместителем председателя Совета ветеранов Национальной гвардии РК и проводит большую военно-патриотическую работу среди подрастающего поколения. Вместе с супругой воспитывают уже внуков, которых у них шестеро от сына и дочери. Дедушка с бабушкой во внуках души не чают и не исключают, что кто-то из них продолжит офицерскую династию семьи Жантемировых.

#Национальная гвардия #Жантемиров Мурат #полковник

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