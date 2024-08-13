Путешествие по «Уютным местам Петропавловска»

Напомним, что QYZYLJAR art center – это культурный центр под открытым небом, созданный по проекту художника Болата Асербекова. Зайти в это уютное местечко можно даже поздно вечером, чтобы окунуться в уютный мир художницы Юлии Кулябиной.

Первую персональную выставку нежных и милых акварелей она назвала «Уютные места Петропавловска». В каждом своем рисунке Юлия отразила искреннюю любовь к родному городу.

В Instagram Юлия Кулябина поделилась мыслями и переживаниями накануне открытия выставки: «Ждала, надеялась, верила, работала. Что же, я счастлива! Моя мечта свершилась».

С первых шагов зритель словно путешествует по знакомым местам. Художница передает поэтичную атмосферу города через тончайшие акварельные мазки. Юлия использует мягкие, теплые тона, что придает городским пейзажам камерность и уют. Кисть художницы оставляет мягкие блики на мостовых и стенах домов. Как будто даже слышны шаги прохожих на пустынных улочках. Ощущение присутствия усиливается благодаря точной проработке деталей.

Художница умело использует приемы воздушной перспективы. Кисть Юлии словно останавливает мгновение, запечатлевая не только архитектурные линии, но и атмосферу, возникает ощущение тепла, исходящее от каждого здания, дерева и воды. Пейзажи дышат, они наполнены внутренней динамикой, будто скрытые течения ведут нас по улицам и площадям. Каждая акварель напоминает стихотворение, в котором нет ни одного случайного слова – все строго выверено и эмоционально насыщено.

Выставка «Уютные места Петропавловска» – это возможность пройтись вместе с художницей по улочкам родного города, почувствовать его живую душу и погрузиться в его атмосферу.

– Я чувствую, что прямо в груди горит лампадка. Еще я чувствую, что сегодняшний день сделал мою спину немного ровнее, это кирпичик в строительство самооценки, – делится с нами Юлия Кулябина.

После посещения и созерцания «Уютных мест Петропавловска» возникает желание вновь и вновь возвращаться к ним. И хочется верить, что огонек в лампадке будет гореть еще долго-долго…