Умер телеведущий Владимир Молчанов

В марте 1987 года в эфир вышел первый выпуск информационно-музыкальной программы "До и после полуночи", ставшей одной из самых популярных программ эпохи "перестройки", передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

Причиной смерти телеведущего Владимира Молчанова стала продолжительная болезнь, сообщается в Telegram-канале Shot.

«Журналист скончался в больнице в результате длительной болезни», — говорится в публикации.

По данным Telegram-канала, последний раз его госпитализировали в начале декабря прошлого года с болями в животе.

Молчанов работал в Агентстве печати "Новости" (АПН). Занимался журналистскими расследованиями нацистских преступлений. Кроме того, он трудился в редакции программы "Время" комментатором международного отдела.

В течение четырех лет, работая на телевидении, одновременно с "До и после полуночи" вел программы "Время" и "90 (потом 120) минут". С 1999 года работал в проектах холдинга ВГТРК.

Награжден орденом Почета, являлся лауреатом премии ТЭФИ, а также премии Союза журналистов России "Золотое перо России".