Чтобы «завтра» Казахстана было лучше, чем «вчера», внимание уделять надо не только тем, кто сейчас у руля, а прежде всего тем, кто сидит за партой.

Руководствуясь этим принципом, ученые и чиновники от слов и заявлений с высоких трибун перешли к действиям. И в рамках Года детей в Казахстане организовали международный конкурс по космическим технологиям и технике – Kazakhstan Smart Space, посвященный 30-летию независимости Республики и 60-летию первого полета человека в космос. Стартовал конкурс 16 декабря прошлого года.

В Алматинском университете энергетики и связи им. Г. Даукеева прошли долгожданный финал и награждение победителей. В конкурсе приняли участие проектные команды в составе студентов колледжей и вузов, учащихся школ и кружков системы дополнительного образования Казахстана и России в возрасте от 7 до 22 лет в командах со своими преподавателями и наставниками. К финалу подошли 92 проектные команды.

Такого масштабного мероприятия по популяризации цифровизации и научно-технического творчества в сфере космических технологий не проводилось еще никогда. У организаторов – «Национальный центр космических исследований и технологий» Аэрокосмического комитета МЦРИАП РК, ТОО «Eurasian Space Ventures», ОФ «Казахстанский институт управления проектами» – большие надежды на то, что Kazakhstan Smart Space станет связующим звеном между учеными действующими и будущими.

Мероприятие уже называют прорывным, революционным в этой сфере, так как все предложенные технологии точно не лягут на полку мертвым грузом.

– Для нашей отрасли нужны новые подходы и нестандартные решения. Как раз молодежь может предложить новые идеи, решения, открытия. Сейчас космическая отрасль готовит концепцию развития до 2030 года, все новые технологии и идеи могут быть отражены в ней. Мы преследуем конкретные практические цели, – говорил в ходе подготовки конкурсных мероприятий председатель правления АО «Национальный центр космических исследований и технологий» Казкосмоса Марат Нургужин.

На суд международного жюри участники представили макеты и действующие модели, научно-исследовательские проекты.

– Это марсоход, он ходит на гусеницах, – говорит Максим Водопьянов, ученик 4-го класса 48-й школы-лицея Алматы. – У него есть разведывательный дрон, он может брать на анализ материал. Также у него есть подзарядка беспроводная, которая работает на ядерной энергии и солнечных парусах, две башни, на которых расположены усилители солнечной энергии. А в ниж­ней части находятся преобразователи углекислого газа в кислород.

В мужском, казалось бы, техническом царстве встречаются не только юноши со взором горящим – хрупкие девчушки также рассказывают о тонкостях цифровизации и о космических технологиях.

Организаторы обещают: конкурс станет ежегодным, и с каждым новым этапом будут подключаться все новые страны и команды. Только в этот раз было зарегистрировано более 300 конкурсных работ. Как отметил один из организаторов мероприятия Шухрат Ибрагимов, Kazakhstan Smart Space выполнил свою главную миссию – собрал талантливую молодежь, которая мечтает заниматься космическими проектами.

– Для нашей страны, чье имя неразрывно связано с освоением космоса, поддержка школьников и студентов, заинтересованных развиваться в индустрии SpaseTech, – одна из важнейших задач. Это будущий кадровый потенциал Казахстана в этой отрасли, – сказал он.