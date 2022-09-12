Пьяная автоледи влетела на скорости в здание кафе в Караганде – видео

15 суток административного ареста и лишение прав на 8 лет получила жительница города Караганды за нарушения за рулем, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

Прошлой ночью карагандинка хорошо «отдохнула» в кафе, а потом на большой скорости въехала в здание общепита.

Автоледи предприняла ещё одну попытку доехать до дома, скрывшись с места происшествия.

Ориентировка о произошедшем с точными координатами авто поступила ко всем патрульным экипажам полиции.

Нарушительницу задержали буквально через квартал. Девушка отказалась от прохождения медицинского освидетельствования. Полицейские собрали документы и направили их в специализированный межрайонный административный суд города Караганды.

Постановлением дежурного судьи за совершение правонарушений, предусмотренных частью 1 статьи 610, частью 2 статьи 611, частью 4 статьи 613 КРКоАП 28-летней горожанке назначено 15 суток административного ареста и лишение прав на управление транспортным средством сроком на 8 лет.

Также нарушительнице придётся оплачивать ущерб хозяину кафе.