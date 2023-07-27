Пять человек погибли в ДТП на трассе в Алматинской области

Скриншот с видео ДП Алматинской области

В Департаменте полиции Алматинской области сообщили о смертельном ДТП на трассе, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«29-летний водитель автомашины марки «Тoyota Corolla» на 225 км автодороги «Алматы - Астана» выехал на встречную полосу и допустил столкновение с автомашиной марки «Toyota Camry», - говорится в сообщении.

В результате ДТП от полученных травм скончались оба водителя и трое пассажиров. Среди них был ребенок.

Еще пять человек попали в больницу. Также один из госпитализированных - ребенок.

Данный факт зарегистрирован в УП Жамбылского района по статье 345 УК РК. Ведется следствие с назначением необходимых экспертных проверок, добавили в ДП.