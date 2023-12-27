Более 5 млрд тенге обналичили пятеро членов ОПГ в Алматы

Правонарушителей осудили сроком от 2 до 7 лет лишения свободы, передает корреспондент Kazpravda.kz .

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Как сообщается, пять членов ОПГ, занимались обналичиванием денег и фиктивной выпиской счетов-фактур в Алматы.

«Установлено, что члены ОПГ на систематической основе незаконно обналичивали деньги со счетов БВУ, а также оказывали коммерческим организациям услуги по уклонению от уплаты налогов путем выписки фиктивных счетов-фактур на оказание услуг по строительно-монтажным работам, транспортным услугам и отгрузки товаров народного потребления, через подконтрольные им 17 коммерческих компаний на сумму более 5 млрд тенге», — проинформировали в департаменте АФМ.

Также в ведомстве добавили, что предприятия-«однодневки» регистрировались на близких родственников и знакомых организаторов преступной группы.

Приговором суда пятеро обвиняемых признаны виновными и приговорены к различным годам лишения свободы сроком от 2 до 7 лет.