По завершении переговоров Главы государства Касым-Жомарта Токаева и Президента Болгарии Румена Радева состоялась церемония обмена подписанными двусторонними документами, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: пресс-служба президента РК

1. Меморандум о взаимопонимании между Министерством транспорта Республики Казахстан и Министерством транспорта и коммуникаций Республики Болгария по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута;

2. Меморандум о взаимопонимании между городом Астаной и городом Софией;

3. Меморандум об установлении побратимских отношений между городом Шымкентом и городом Пловдивом;

4. Меморандум о взаимопонимании между Академией государственного управления при Президенте Республики Казахстан и Дипломатическим институтом Министерства иностранных дел Республики Болгария;

5. Меморандум о взаимопонимании между ТОО «Внешнеторговая палата Казахстана» и Болгарской торгово-промышленной палатой.