Пять континентов гостят в Астане

В 5-х Всемирных играх кочевников участвуют представители 89 государств. Впервые присоединились к состязаниям номадов такие страны, как Бруней-Даруссалам, Либерия, Венесуэла, Ирландия, Доминиканская Республика, Гамбия и т. д., а самой отдаленной стала Австралия. При этом впервые за десять лет на играх представлены государства пяти континентов.

Всех гостей и участников ждет насыщенная неделя, которая не ограничится только спортивными состязаниями. В рамках игр пройдет большая научная программа, в которой примут участие специалисты, например, из таких стран, как Казахстан, Азербайджан, Беларусь, Великобритания, Китай, Южная Корея, Кыргызстан, Россия, США, Турция, Узбекистан, Франция. Есть и большие культурные мероприятия, которые в тех же этно­аулах представлены более чем 5 600 участниками – это певцы, танцоры и звезды эстрады.

Официально игры стартовали 8 сентября, но несколько значимых событий произошло накануне. О них мы тоже расскажем.

Сакральная вода

В пятницу вечером в столице на территории ЭКСПО прошло масштабное мероприятие «Бірлік керуені» с участием более 200 представителей из 20 регионов Казахстана. Караван, состоящий из спортсменов, батыров и общественных деятелей, прошел красочным парадом.

На территории ЭКСПО для жителей и гостей столицы выступил диджей и были проведены интерактивные игры. Далее состоялось официальное открытие с театрализованной программой и ярким парадом 20 регионов. С поздравительной речью перед участниками и зрителями выступили аким Астаны Женис Касымбек и министр спорта и туризма Ербол Мырзабосынов.

Кульминацией мероприятия стало прибытие каравана, который доставил в столицу священную воду, собранную из источников всех регионов страны. Эта вода олицетворяет общую силу и единство народа Казахстана. Шествие сопровождали выступ­ления творческих коллективов и звезд казахстанской эстрады.

Гости мероприятия насладились яркой концертной программой, включающей выступления ансамбля барабанщиков Royal Beats, группы «Жошы», а также таких известных исполнителей, как Aro, Куандык Рахим, Маржан Арапбаева, Газизхан Шекербек, Акбота Керимбекова, Ayree, Мирас Жугунусов, и группы «Байтерек».

Огненные скакуны из Кабардино-Балкарии

В субботу в Астане завершился международный конный марафон-байге «Ұлы дала жорығы», на этот раз специально организованный к открытию 5-х Всемирных игр кочевников. Соревнования были организованы Ассоциацией национальных видов спорта РК и входящей в ее состав Федерацией конного спорта JORYQ при поддержке партии «Amanat».

Отметим, что в чисто казах­станском спортивном состязании на этот раз приняли участие и конники из других стран. В марафоне за солидные призовые и почетные звания победителей боролись 17 команд, из них 9 – казахстанских и 8 – зарубежных.

Казахстан был представлен командами Жетысуской, Мангистауской (девушки), Мангис­тауской (мужчины), Восточно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской, Акмолинской (девушки), Жамбылской областей и города Алматы на лошадях пород адай, әулиеата, найман, жетісу, қостанай и көшім. Также в международном марафоне приняли участие всадники из Турции, Венгрии, Ирана, Южно-Африканской Республики, Кыргызстана, а также команды Татарстана, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии (Российская Федерация).

Преодолев расстояние в 500 км, а состязание длилось пять дней, финишную черту первой пересекла команда Кабардино-Балкарии с результатом 27 часов 58 минут и 23 секунды. Наши гости по праву заслужили победу, ну а главными героями стали, конечно же, их выносливые красавцы-скакуны. Второй к финишу пришла команда города Алма­ты (время – 28 часов 4 минуты и 40 секунд), третьими – всадники из Актюбинской области (время – 28:26:57), четвертыми – команда области Жетысу (время – 29:39:20). А самое удивительное и приятное – замкнули пятерку лучших представители Мангистауской области из женской команды «Суын» со временем 29 часов 43 минуты и 40 секунд. Вот такие у нас девушки!

Исполнительный секретарь партии «Amanat» Даулет Карибек принял участие в торжественной церемонии награждения победителей конного марафона. Он подчеркнул, что популяризация национальной культуры и развитие национального спорта всегда находятся в центре внимания Главы государства Касым-Жомарта Токаева.

– На заседании Национального курултая в Атырау Президент подчеркнул, что Казахстан является прямым преемником кочевой цивилизации Великой степи. Как известно, культура верховой езды берет свое начало на казахской земле. Об этом свидетельствует поселение Ботай, где 5 000 лет назад впервые в истории человечества одомашнили лошадь. И сейчас тюркские народы продолжают славные традиции наших предков. Вот уже третий год при поддержке партии «Amanat» проходит марафон «Ұлы дала жорығы». Помимо спортивных достижений, это закладывает хорошую основу для развития этнотуризма и популяризации культурного наследия братских стран, – сказал он.

– В последние годы при поддержке Главы государства Касым-Жомарта Токаева динамично развивается национальный спорт. Сегодня завершился международный марафон-байге «Ұлы дала жорығы», давший старт 5-м Всемирным играм кочевников. Уникальный конный марафон позволяет рассказать всему миру о богатой номадической культуре, которая зародилась на нашей земле, – отметил в свою очередь президент Ассоциации национальных видов спорта РК Исламбек Салжанов.

Стоит отметить, что в этом международном марафоне были зафиксированы рекордные показатели. Так, несмотря на то, что команда из Кыргызстана выбыла из гонки, она установила рекорд, преодолев первые 100 километров за 5 часов 12 минут 23 секунды!

«Вселенная кочевников» в этноаулах

Также на прошедшей неделе состоялось и открытие этно­аулов, самый большой из которых «Көшпенділер әлемі» расположился вблизи ипподрома «Қазанат». Жители и гости столицы ежедневно могут погружаться в богатый мир народа Казахстана и знакомиться с самобытной культурой кочевых народов.

Началось открытие этноаула с яркого грандиозного шествия «Шаттық керуені» возле самого сакрального места – большого фонтана в виде Тайқазана, который был наполнен водой священных источников из 20 регионов страны.

Сам этноаул разделен на нес­колько зон: центральная площадь, детская игровая площадка для национальных игр, палатка для народной музыки, Музей кочевых цивилизаций под открытым небом, спортплощадки, фуд-корт, главная сцена. И одна из точек притяжения – Восточный рынок. В его красочных юртах можно найти множество сувениров. Свою продукцию представляют более двухсот ремесленников страны.

Вход и посещение всех культурных мероприятий этноаула для жителей столицы, гостей и участников игр – свободные. При этом ежедневно с 12.00 до 16.00 на главной сцене «Өнер ордасы» выступают лучшие музыкальные коллективы регионов Казахстана.

Программа мероприятий этно­аула «Көшпенділер әлемі» насыщенная и разнообразная. Так, в этношатре «Шаңырақ» ежедневно проходят этапы музыкально-поэтического поединка известных айтыскеров страны.

Вместе с тем помимо «Көшпенділер әлемі» в Астане открыты еще четыре этно­аула на территории монумента «Қазақ елі», парка «Ататюрк», монумента «Байтерек» и Цент­рального парка. Здесь также организованы концертные программы, в которых принимают участие творческие коллективы и солис­ты, а также известные деятели искусства и звезды отечественной эстрады. Кроме этого, организованы и спортивные мероприятия.

В воскресенье стартовали и первые состязания участников игр. Более подробно об этом мы будем рассказывать в следующих номерах газеты.