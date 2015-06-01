Пять лет назад был открыт памятник ханам Керею и Жанибеку в Астане

Ровно пять лет назад – 1 июня 2010 года в Астане был открыт памятник основателям Казахского государства ханам Керею и Жанибеку, сообщает Kazpravda.kz.Общая высота памятника составила 12 метров, вес - 16,2 тонны. Скульптором произведения является Ренат Абенов.Напомним, что мемориальный комплекс открывал Глава государства Нурсултан Назарбаев.В текущем году, когда страна отмечает 550-летний юбилей Казахского ханства, немаловажно будет вспомнить про причины возникновения нового государства на части территории бывшей Золотой Орды, преемницей которого сейчас и является Республика Казахстан."Кризис политической системы государства Абулхаира приводит в 50-х годах XV века к росту оппозиционных настроений, как среди знати, так и среди широких масс населения. Поражение в войне с ойратами в 1457 году показало неспособность хана выполнять одну из своих основных функций – организовать эффективную защиту страны от внешней агрессии.Одним из следствий этого поражения стал мятеж султанов Керея и Жанибека и их откочевка на территорию Северо-Западного Могулистана – в район рек Шу и Козыбасы. Вообще откочевка или отказ подчиняться власти хана с уходом в подданство соседних суверенов была достаточно распространенной формой протеста против непопулярных правителей. Однако именно откочевка 1459–60 гг. стала предвестницей гибели государства Абулхаира – последнего обломка Улуг Улуса в восточной части Дешт-и-Кыпчака. За подданными Жанибека и Керея закрепился этноним "казак", означавший "вольница", "люди, отделившиеся от своего улуса". (…). Западное Семиречье, Центральный Казахстан, среднее течение Сырдарьи оказались в руках Жанибека и Керея. Это образование получило название Казахского ханства", – пишут в учебнике по истории Казахстана для вузов историки Аманжол Кузембайулы и Еркин Абиль.Появление на политической карте мира нового государства вызвано одновременным действием целого комплекса причин – политических, экономических и этнических."К политическим причинам относится, прежде всего, неспособность политико-правовой системы, основанной на традициях Улуг Улуса нормально осуществлять регулятивные функции в обществе. (…).Экономические причины заключались в падении значения Нижнего Поволжья как экономического центра Евразии. Постепенный рост увлажненности степной зоны в XIV–XV вв. приводит к медленному, но неуклонному оттоку кочевого населения из западных районов Улуг Улуса в восточные, на территорию современного Казахстана. (…).Особое место в комплексе причин, приведших к образованию казахского ханства, занимают этнические процессы. В XIV–XV веках кыпчакский этнос переживает период кризиса и ломки этнической структуры, образования новых, активных субэтнических групп. (…) Единый этнос, носивший название кыпчак (XIII–XIV вв.), ногай (XIV–XV вв.) и узбек (XIV–XV вв.) уже существовал и в XVI веке происходит лишь закрепление за ним общего этнонима "казах", а за страной им населенной – названия "Казахстан", – заключают историки.Кем были султаны Керей и Жанибек? Отцы-основатели нашего государства являлись чингизидами (в дальнейшем правители Казахской степи выбирались лишь из потомков Чингиз-хана, так называемые "Аксуйектер"). Отцом Керея был Болат-султан, отцом Жанибека – хан Белой Орды Барак. Керей-хан первым возглавил молодое государство. При нем численность кочевников Казахстана выросла до 200 000 человек.Наследовавший трон Жанибек правил до 1480 года. Есть предположение, что Жанибек-хан погиб во время одной из битв. В сохранившихся народных легендах и песнях его называют Аз-Жанибеком.Один из сыновей Керея – Мурындык стал третьим правителем Казахского ханства, ему на смену пришел Касым – сын Жанибека.При Касым-хане (1511–1518) государство было значительно укреплено и расширено, Казахское ханство окончательно утвердилось на политическое карте мира того времени.Спустя почти пять с половиной столетий после образования Казахского ханства, первый президент РК Нурсултан Назарбаев на открытии памятника Керею и Жанибеку сказал следующее:"Сегодня, открывая памятник двум великим личностям, стоявшим у истоков казахской государственности, мы выражаем нашу глубокую признательность и благодарность. Для него выбрано символичное место – именно здесь в декабре 1997 года стало биться сердце новой столицы страны, независимого Казахстана".