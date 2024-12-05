Пять миллиардов прослушиваний набрал ремикс Imanbek на трек Roses

В 2021 году казахстанец получил «Грэмми» за лучший ремикс года

Фото: instagram.com/imanbekmusic

Диджей и продюсер Imanbek написал на своей странице в Instagram о том, что его авторская версия трека Roses Saint Jhn, выпущенная в 2019 году, в совокупности набрала уже около пяти миллиардов прослушиваний со всех стриминговых платформ, сообщает Kazpravda.kz

Как пишет qazaqculture, на сегодня ежемесячная аудитория Иманбека в Spotify составляет более 13 млн слушателей. Артист получил мировое признание благодаря своей версии хита Roses. Imanbek был впервые номинирован на «Грэмми» в 2020-м, а годом спустя победил в номинации «Лучший ремикс».