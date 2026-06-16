Пять миллионов под водой

Суд
Любовь Доброта
собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент

Шымкентец остался без возмещения после двойного потопа, хотя не пользуется централизованной системой отопления

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Житель Шымкента Гани Ауесханов столкнулся с ситуацией, которая может показаться несправедливой любому собственнику жилья. Его квартира не подключена к системе централизованного отопления и отапливается автономно. Однако именно она пострадала во время аварии на общедомовых тепловых сетях. Несмотря на ущерб более чем в 5 млн тенге, добиться компенсации через суд мужчине не удалось.

По словам собственника, первая авария произошла 29 декабря 2025 года в многоквартирном доме по улице Гани Иляева. На чердаке лопнул стояк горячего водоснабжения, после чего кипяток начал заливать квартиры.

Жильцы вызвали аварийную службу. Прибывшие специалисты отключили подачу теп­ла и зафиксировали факт порыва.

Однако уже через два дня, 1 января 2026 года, произошла новая авария. Как утверждает истец, прорвало тот же самый участок системы. В результате квартира вновь оказалась затопленной.

После второго происшествия хозяин жилья за собственный счет заменил около 12 м трубы на чердаке и вентиль в подвале.

Для оценки последствий был приглашен специалист. Согласно представленному в суд экспертному заключению, стоимость восстановительного ремонта квартиры составила 5,08 млн тенге.

Владелец жилья направил претензии в адрес теплоснабжающей организации и акимата города, однако компенсации не получил. После этого спор перешел в судебную плоскость.

Гани Ауесханов настаивал, что причиной аварии стали нарушения при подготовке дома к отопительному сезону.

В иске указывалось, что жильцы не были должным образом уведомлены о необходимости проведения подготовительных мероприятий, а сам дом, по мнению заявителя, был подключен к системе теплоснабжения без надлежащего подтверждения технической готовности.

В частности, истец ссылался на статью 46 Закона РК «О теплоэнергетике». Согласно ее положениям, готовность потребителей к отопительному сезону должна подтверж­даться актом технической готовности, а эксплуатация объектов теплоэнергетики в отопительный период допускается только при наличии оформленного в установленном порядке акта или паспорта готовности.

По мнению истца, данные требования были нарушены, что и привело к возникновению аварийной ситуации.

Кроме того, собственник обращал внимание на то, что его квартира не пользуется централизованным отоплением. Тем не менее именно авария на общедомовых инженерных сетях стала причиной повреждения его имущества.

По мнению истца, ответственность за последствия должны были нести теплоснабжающее предприятие и местный исполнительный орган.

Ответчики придерживались иной позиции. Представители теплоснабжающей организации ссылались на действующие правила эксплуатации тепловых сетей и указывали, что внутридомовые инженерные коммуникации находятся за пределами их эксплуатационной ответственности.

Именно вопрос разграничения ответственности между поставщиком коммунальных услуг и собственниками общего имущества дома стал ключевым в споре.

Подобные конфликты возникают регулярно. Когда авария происходит внутри дома, собственники зачастую считают ответственным поставщика коммунальной услуги. Коммунальные предприятия, в свою очередь, указывают, что внутридомовые сети относятся к общедомовому имуществу и должны содержаться органом управления кондоминиумом либо самими собственниками.

5 июня 2026 года межрайонный суд по гражданским делам города Шымкента рассмотрел дело и отказал Гани Ауесханову в удовлетворении иска к ГКП «Куатжылуорталык-3» и аппарату акима города Шымкента о взыскании материального ущерба.

Суд установил, что многоквартирный дом, в котором расположена квартира истца, не находится на обслуживании какой-либо управляющей организации. В связи с этим обязанность по содержанию общего имущества, включая внутридомовые инженерные сети, возлагается на самих собственников помещений.

В решении также отмечено, что, даже если дом был подключен к отопительному сезону без акта технической готовности, само по себе это обстоятельство не является основанием для возложения ответственности на теплоснабжающую организацию либо местный исполнительный орган за аварию, произошедшую на внутридомовых сетях.

Суд указал, что инженерные коммуникации, расположенные внутри дома, не входят в состав имущества теплоснабжающего предприятия и не относятся к зоне ответственности акимата. Суд пришел к выводу, что собственники квартир и нежилых помещений не обеспечили надлежащее техническое состояние общего имущества дома и не приняли достаточных мер по его содержанию. Именно это обстоятельство стало одним из ключевых оснований для отказа в иске.

Эта история показывает, насколько непросто собственникам жилья добиться возмещения ущерба после коммунальных аварий. Даже если факт затопления подтвержден, а размер ущерба установлен экспертами, для взыскания компенсации, необходимо доказать не только сам ущерб, но и вину конкретного ответчика, а также наличие прямой причинно-следственной связи между его действиями и наступившими последствиями.

Для многих жителей многоквартирных домов именно вопрос ответственности за внутридомовые инженерные сети остается самым сложным и спорным.

Окончательную точку в споре поставит апелляционная инстанция, о намерении обратиться в которую с обжалованием решения суда заявил истец.

#суд #Шымкент #ЖКХ #отопление #потоп

Популярное

Все
Избран новый председатель партии «Ак жол»
Димаша Кудайбергена встретили в акимате Актюбинской области
Подписаны соглашения по проекту «Долина ЦОДов»
Укрепляя торговые связи
Астана – моя зрелая любовь
Фокус на внедрение ИИ
Следуя мировым тенденциям
Вывозят КамАЗами
Гибнут дети – виноваты взрослые
ОСМС 2.0: трансформация продолжается
Сделана ставка на технологии
Эстафета молодежного диалога
Тарифы в обмен на модернизацию
В Алматы представили роботакси
Пора развивать регионы
Пять побед: Казахстан стартовал на втором этапе Кубка мира по боксу
Новые села на карте газоснабжения
ИИ поможет бизнесу
От войлока до ИИ
Растет нагрузка на спасателей
Саудиты стремительно достраивают самое высокое здание в мире
Строительство водовода от канала им. Сатпаева до столицы обсудили в Правительстве
Певец из Семея установил национальный рекорд
Великий писатель земли кыргызской
От «тихой» промышленности до тяжелой индустрии
Учителя готовы к переменам
Казахстанские шахматистки улучшили позиции в мировом рейтинге
Указ Президента Республики Казахстан
Где и когда посмотреть прямую трансляцию матча открытия ЧМ-2026
Государство усиливает подготовку инженерно-технических кадров
Илон Маск стал первым в истории долларовым триллионером
«Кайрат» и «Семей» разыграют золотой финал
Текели обретает новый стиль
Плотину на озере Иссык вновь вернут государству
Пятерым осужденным за нарушения ужесточили наказание в Атырауской области
Казахстан наращивает промышленный потенциал: новые заводы, энергетика и инвестиции в регионах
В Талдыкоргане открылся IT-лагерь для молодежи
«Супер Марио: Галактическое кино» стал первым миллиардером 2026 года
Закон Республики Казахстан
Казахский помогает располагать к себе клиентов
Новый вид змей обнаружили в Китае
Закон Республики Казахстан О государственной службе Республики Казахстан
Достойный путь генерала Уразова
Профессионал, спортсмен, семьянин, полиглот
Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии
Названы способы оплаты проезда в LRT Астаны
«Птичий дом» страны – в Коргалжыне
В Нацгвардии определили победителей турнира по мини-футболу
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 18 мая 2026 года № 80-НП
Где в мире самый быстрый рост числа миллиардеров
ИИ-решения для казахского языка
Лошадей Пржевальского выпустили в дикую природу на территории резервата «Алтын Дала»
Мудрый, добрый, человечный...
Мостостроителям дан срок до сентября
Бюджет, налоги и прозрачность: казашка рассказала о работе в администрации Мюнхена
Педагог с большой буквы
Казахстанцам с крупным первоначальным взносом снизят ставку по ипотеке
Как будут учиться студенты-медики: разъяснение мажилисмена
Сильные дожди с градом нагрянут в Казахстан
Начнут выращивать форель и осетра

Читайте также

Главреду КазТАГ изменили меру пресечения на содержание под …
Конституционный суд пересмотрел нормы о сроках обращения по…
Суд в Сеуле приговорил экс-президента Южной Кореи еще к 30 …
Затянули процесс: суд жестко предупредил неявившихся Касено…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]