Пять миллионов под водой

собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент

Шымкентец остался без возмещения после двойного потопа, хотя не пользуется централизованной системой отопления

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Житель Шымкента Гани Ауесханов столкнулся с ситуацией, которая может показаться несправедливой любому собственнику жилья. Его квартира не подключена к системе централизованного отопления и отапливается автономно. Однако именно она пострадала во время аварии на общедомовых тепловых сетях. Несмотря на ущерб более чем в 5 млн тенге, добиться компенсации через суд мужчине не удалось.

По словам собственника, первая авария произошла 29 декабря 2025 года в многоквартирном доме по улице Гани Иляева. На чердаке лопнул стояк горячего водоснабжения, после чего кипяток начал заливать квартиры.

Жильцы вызвали аварийную службу. Прибывшие специалисты отключили подачу теп­ла и зафиксировали факт порыва.

Однако уже через два дня, 1 января 2026 года, произошла новая авария. Как утверждает истец, прорвало тот же самый участок системы. В результате квартира вновь оказалась затопленной.

После второго происшествия хозяин жилья за собственный счет заменил около 12 м трубы на чердаке и вентиль в подвале.

Для оценки последствий был приглашен специалист. Согласно представленному в суд экспертному заключению, стоимость восстановительного ремонта квартиры составила 5,08 млн тенге.

Владелец жилья направил претензии в адрес теплоснабжающей организации и акимата города, однако компенсации не получил. После этого спор перешел в судебную плоскость.

Гани Ауесханов настаивал, что причиной аварии стали нарушения при подготовке дома к отопительному сезону.

В иске указывалось, что жильцы не были должным образом уведомлены о необходимости проведения подготовительных мероприятий, а сам дом, по мнению заявителя, был подключен к системе теплоснабжения без надлежащего подтверждения технической готовности.

В частности, истец ссылался на статью 46 Закона РК «О теплоэнергетике». Согласно ее положениям, готовность потребителей к отопительному сезону должна подтверж­даться актом технической готовности, а эксплуатация объектов теплоэнергетики в отопительный период допускается только при наличии оформленного в установленном порядке акта или паспорта готовности.

По мнению истца, данные требования были нарушены, что и привело к возникновению аварийной ситуации.

Кроме того, собственник обращал внимание на то, что его квартира не пользуется централизованным отоплением. Тем не менее именно авария на общедомовых инженерных сетях стала причиной повреждения его имущества.

По мнению истца, ответственность за последствия должны были нести теплоснабжающее предприятие и местный исполнительный орган.

Ответчики придерживались иной позиции. Представители теплоснабжающей организации ссылались на действующие правила эксплуатации тепловых сетей и указывали, что внутридомовые инженерные коммуникации находятся за пределами их эксплуатационной ответственности.

Именно вопрос разграничения ответственности между поставщиком коммунальных услуг и собственниками общего имущества дома стал ключевым в споре.

Подобные конфликты возникают регулярно. Когда авария происходит внутри дома, собственники зачастую считают ответственным поставщика коммунальной услуги. Коммунальные предприятия, в свою очередь, указывают, что внутридомовые сети относятся к общедомовому имуществу и должны содержаться органом управления кондоминиумом либо самими собственниками.

5 июня 2026 года межрайонный суд по гражданским делам города Шымкента рассмотрел дело и отказал Гани Ауесханову в удовлетворении иска к ГКП «Куатжылуорталык-3» и аппарату акима города Шымкента о взыскании материального ущерба.

Суд установил, что многоквартирный дом, в котором расположена квартира истца, не находится на обслуживании какой-либо управляющей организации. В связи с этим обязанность по содержанию общего имущества, включая внутридомовые инженерные сети, возлагается на самих собственников помещений.

В решении также отмечено, что, даже если дом был подключен к отопительному сезону без акта технической готовности, само по себе это обстоятельство не является основанием для возложения ответственности на теплоснабжающую организацию либо местный исполнительный орган за аварию, произошедшую на внутридомовых сетях.

Суд указал, что инженерные коммуникации, расположенные внутри дома, не входят в состав имущества теплоснабжающего предприятия и не относятся к зоне ответственности акимата. Суд пришел к выводу, что собственники квартир и нежилых помещений не обеспечили надлежащее техническое состояние общего имущества дома и не приняли достаточных мер по его содержанию. Именно это обстоятельство стало одним из ключевых оснований для отказа в иске.

Эта история показывает, насколько непросто собственникам жилья добиться возмещения ущерба после коммунальных аварий. Даже если факт затопления подтвержден, а размер ущерба установлен экспертами, для взыскания компенсации, необходимо доказать не только сам ущерб, но и вину конкретного ответчика, а также наличие прямой причинно-следственной связи между его действиями и наступившими последствиями.

Для многих жителей многоквартирных домов именно вопрос ответственности за внутридомовые инженерные сети остается самым сложным и спорным.

Окончательную точку в споре поставит апелляционная инстанция, о намерении обратиться в которую с обжалованием решения суда заявил истец.