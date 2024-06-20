Свыше 5 тыс. км автодорог модернизируют в Казахстане за счет средств БРК

Правительство, Банки и финансы
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Дана Аменова
Корреспондент

Инвестпроект будет реализован на всей территории страны

Фото: пресс-служба правительства РК

По поручению главы государства и для реализации плана Правительства РК по обеспечению экономического роста АО «Банк Развития Казахстана» профинансирует инвестиционный проект по восстановлению автодорог республиканского значения общей протяженностью более 5 тыс. километров, сообщает Kazpravda.kz 

Долгосрочные кредитные средства в размере 450 млрд тенге будут выделены АО «НК «КазАвтоЖол» в рамках соответствующего соглашения. Реализация данных мер планируется в период 2024-2027 годов.

«Инвестпроект будет реализован на всей территории Казахстана. Планируется восстановление как трасс республиканского значения, так и дорог, соединяющих областные центры с населенными пунктами Абайской, Акмолинской, Актюбинской, Алматинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Жетысуской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Кызылординской, Мангистауской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Туркестанской и Улытауской областей», – говорится в официальном сообщении. 

Наряду с этим будут реконструированы аварийные мосты водопропускных труб. Также планируется запуск автоматизированной системы измерения весовых и габаритных параметров транспортных средств на восстановленных участках дорог. 

В целом реализация проекта внесет существенный вклад в раскрытие транспортно-логистического потенциала регионов путем улучшения технических характеристик автодорог.

«Повысится пропускная способность и комфортность транспортных магистралей. Будет дан импульс дальнейшему развитию сопутствующих населенных пунктов. Вырастет деловая активность населения. Ускорится процесс информатизации транспортных услуг. Сократятся финансовые и временные затраты на транспортные перевозки, что, в свою очередь, окажет положительное воздействие на развитие аграрного и промышленного секторов страны», – подытожили в пресс-службе правительства. 

#модернизация #дороги #финансирование #БРК

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