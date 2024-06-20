Пять золотых медалей в «классике» Статьи 20 июня 2024 г. 0:00 14 Николай Николаев Проходящий в Алматы 26-й юношеский чемпионат Азии по шахматам преподносит любителям древней интеллектуальной игры новые сюрпризы. фото с сайта aycc2024.kazchess.kz За день до завершения последнего тура по классическим шахматам казахстанец Ризат Улан завоевал «золото» в категории до 8 лет, набрав 7,5 очка. Теоретически его мог догнать отстающий на очко Мохаммад Таха Малакнежад из Ирана, но дело в том, что главный критерий при равенстве очков – результат личной встречи, а в шестом туре Ризат обыграл иранца. В последний день тура в дисциплине «классика» были завоеваны еще четыре золотые награды. Чемпионами Азии стали Нурали Болашаков (до 10 лет), Эдгар Мамедов (до 14 лет), Султанбейбарыс Думанулы (до 16 лет) и Алдияр Ансат (до 18 лет). Во всех возрастных категориях чемпионата, кроме до 12 лет, у юношей «золото» взяли казахстанцы. Девушки из казахстанской сборной также завоевали медали. Амина Кайрбекова получила «серебро» в категории до 18 лет, у Аланны Бериккызы – «серебро» в категории до 10 лет, а обладательницей «бронзы» в категории до 16 лет стала Елназ Калиахмет. 20 июня стартуют завершающие игры по блицу, и уже вечером во Дворце спорта им. Балуана Шолака состоится церемония награждения победителей и призеров 26-го юношеского чемпионата Азии по шахматам. Напомним, ранее стали известны победители в дисциплине «рапид». Обладателями золотых медалей стали четыре шахматиста из Казахстана. #Спорт #Алматы #шахматы #юношеский чемпионат Азии