Пятеро сотрудников работали по поддельным дипломам в резервате «Семей орманы»

Общество
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Дана Аменова
корреспондент

Им грозит до 40 суток ареста

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В области Абай прокуратура выявила сотрудников ГЛПР «Семей орманы», устроившихся на работу по поддельным дипломам, сообщает Kazpravda.kz 

Среди них руководитель одного из филиалов резервата.

Согласно сведениям университета им. Шакарима, дипломы указанным работникам не выдавались.

«По этим фактам начаты досудебные расследования по ч.3 ст.385 УК (подделка, изготовление или сбыт поддельных документов), материалы направлены для принятия процессуального решения в полицию», – заключили в надзорном органе.

#область Абай #прокуратура #«Семей орманы» #сотрудники #дипломы

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