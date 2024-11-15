Пятеро сотрудников работали по поддельным дипломам в резервате «Семей орманы»
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Им грозит до 40 суток ареста
В области Абай прокуратура выявила сотрудников ГЛПР «Семей орманы», устроившихся на работу по поддельным дипломам, сообщает Kazpravda.kz
Среди них руководитель одного из филиалов резервата.
Согласно сведениям университета им. Шакарима, дипломы указанным работникам не выдавались.
«По этим фактам начаты досудебные расследования по ч.3 ст.385 УК (подделка, изготовление или сбыт поддельных документов), материалы направлены для принятия процессуального решения в полицию», – заключили в надзорном органе.