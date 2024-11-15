Пятеро сотрудников работали по поддельным дипломам в резервате «Семей орманы»

Им грозит до 40 суток ареста

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В области Абай прокуратура выявила сотрудников ГЛПР «Семей орманы», устроившихся на работу по поддельным дипломам, сообщает Kazpravda.kz

Среди них руководитель одного из филиалов резервата.

Согласно сведениям университета им. Шакарима, дипломы указанным работникам не выдавались.