Qazaq Oil наградил победителей турнира «Лига чемпионов»

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На протяжении года работники автозаправочных станций соревновались внутри лиг A, B, C и D за право выйти в финал. По словам генерального директора компании Тулемиса Шотанова, разделение участников на лиги было произведено по ряду критериев, как, например, объем реализации топлива и нетопливные продажи.

— Очень сложно сравнивать заправку, которая располагается в густонаселенном областном центра, и ту, которая находится на трассе или в поселке городского типа. Поэтому, чтобы была справедливость, мы разделили участников на лиги и присвоили им определенный коэффициент. Таким образом, любая автозаправочная станция, независимо от того, где она располагается и какие объемы продаж демонстрирует, имеет право претендовать на победу в конкурсе. Но очень важно, что коллектив станции не имел при этом каких-либо нарушений и взысканий. Это своего рода триггеры. Каждому коллективу начисляются баллы, и по этим баллам мы определяем топ лучших АЗС. Затем мы собираем коллективы станций в центральном аппарате и проводим прямые конкурсы с участием кассиров, операторов-заправщиков, менеджеров, после чего отбираем лучших из лучших, — рассказал Тулемис Шотанов.

Турнир «Лига чемпионов» является важной частью корпоративной культуры компании. Нацеленный на командообразование, он одновременно с этим стимулирует работников АЗС улучшать свои показатели, совершенствовать методики работы, находить креативные решения.

Финалисты турнира внутри своих лиг награждаются ценными подарками и грамотами, а победители получают возможность выиграть сертификаты на приобретение бытовой техники и путевки в лучшие курорты Казахстана и зарубежья. Так, например, победители лиги A в прошлом году выиграли путевку в Египет, что, по словам Тулемиса Шотанова, является беспрецедентной мерой поощрения сотрудников.

— То, чем сегодня является наш бренд, это во многом заслуга тех людей, кто работает на передовой, обслуживает наших клиентов, дарит эмоции нашим потребителям. Их вклад является определяющим в достижении наших высоких производственных показателей. Поэтому мы стараемся всячески поддерживать наш коллектив, повышать работникам заработную плату, чтобы она компенсировала по меньшей мере инфляционные процессы, и определять лучших из лучших, чтобы вне нашей традиционной системы премирования подарить им возможность испытать позитивные эмоции, — отметил Тулемис Шотанов.

Финалисты турнира до последнего не знали, как комиссия распределит места внутри каждой из лиг, поэтому не могли сдержать своих чувств — радости и ликования — когда узнавали о присужденных им наградах.

Победителями лиги A стали работники АЗС T-052, расположенной в селе Келлеровка: менеджер АЗС Любовь Верчинская, менеджер торгового зала Алия Мукушева, кассир-продавец Евгения Мальчева и оператор Владимир Гринько. Им был вручен главный приз турнира — недельная путевка за границу на сумму 10 млн тенге. По словам работников АЗС, прежде им не доводилось побывать на зарубежных курортах, а потому победа в турнире приятна вдвойне.

— Главное — это быть командой единомышленников, работать как одно целое, верить в себя, в свои возможности, верить в победу. Мы очень благодарны нашей компании, ведь это, наверное, единственная во всей стране компания, которая делает своим сотрудникам такие подарки. По крайней мере, я еще не слышала, что сотрудники других предприятий могут получить возможность отправиться всем коллективом за границу, — поделилась своими впечатлениями Евгения Мальчева.

Победу в лиге B одержал коллектив АЗС L-288 ЗКО, находящейся в поселке Жымпиты. Станцию представляли менеджер АЗС Гуляйм Алпанова, кассир-продавец Нургуль Бактыгалиева и оператор Наурыз Қалекенов, которые выиграли путевку в санаторий на сумму 5 млн тенге.

Первое место в лиге C заняли работники столичной АЗС Z-003: менеджер АЗС Олжас Құдабай, кассир-продавец Айсулу Катаева, оператор Ануарбек Толеуов. Их призом стал сертификат на приобретение бытовой техники суммой 2 млн тенге.

Победителями лиги D стали работники АЗС T-054 в селе Сивковка: менеджер АЗС Роза Артымбаева, кассир-продавец Ольга Чичкань, оператор Ойрат Уразбеков. Участники команды получили премию в размере должностного оклада.

Кроме того, наиболее отличившимся участникам турнира были вручены грамоты по номинациям «Лучший оператор», «Лучший кассир-продавец», «Лучший менеджер торгового зала» и «Лучший менеджер АЗС». Работники, удостоившиеся этих грамот, также были награждены премией в размере должностного оклада.

Поздравив победителей турнира, Тулемис Шотанов назвал прошедшее мероприятие минутой славы для каждого из них и пожелал им дальнейших успехов в профессиональной деятельности.