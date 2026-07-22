Работа частных детских садов под угрозой?

Статьи,Требует решения
Серик Кабдулов
собственный корреспондент по Атырауской области

Проблемные вопросы, связанные с работой частных дошкольных организаций, расположенных в объектах индивидуального жилищного строительства, были рассмотрены на заседании Совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции.

Иллюстративное фото Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как сообщила пресс-секретарь региональной палаты предпринимателей Асель Тюякпаева, одной из главных тем обсуждения стало финансирование данных учреждений образования после перехода на ваучерную систему. Представители детских садов рассказали о еще не решенных вопросах, в том числе о задерж­ках выплат.

Член Казахстанской ассоциации непрерывного образования Гульхан Утегенова сообщила, что многие дошкольные учреждения до сих пор не получили ежемесячное финансирование.

– С 2026 года все детские сады перешли на ваучерную систему. Если раньше финансирование шло через местные отделы образования, то теперь – через финансовый центр. Почему происходят задержки – нормального ответа нет. Некоторые детсады не получают ежемесячную оплату с апреля, остается и разница за январь-февраль, – рассказывает Гульхан Утегенова.

По ее словам, представители частных детских садов также обеспокоены отсутствием информации о заключении дополнительных соглашений на государственное субсидирование на второе полугодие текущего года, что затрудняет финансовое планирование и сохранение трудовых коллективов.

Руководитель областного управления образования Марат Абуов в свою очередь пояснил:

– По алгоритму ваучерной сис­темы все финансирование идет через финансовый центр. Между ним и городским отделом образования есть договор.

К слову, аналогичная ситуация ранее возникала и с частными школами.

– Они производят выплаты по всей республике, и раньше были моменты, когда деньги уходили в другие регионы. Но в начале года вышло постановление акима области, разница будет выплачена. Для беспокойства нет причин, – уточнил Марат Абуов.

Вместе с тем участники заседания поставили вопрос о необходимости устранения посреднической функции финансового центра, отметив, что прямое финансирование позволило бы сократить бюрократические процедуры и избежать задержек.

Еще одной важной темой обсуждения стало предстоящее лицензирование дошкольных организаций. По словам Гульхан Утегеновой, в рамках пилотного проекта предусмотрено требование о переводе детских садов, расположенных в объектах ИЖС, на коммерческое назначение.

– Хотелось бы понимать, знает ли об этом руководство области и почему в регионе подготовка к этим изменениям пока не ведется? – говорила она.

Руководитель областного управления образования Марат Абуов ответил, что пока механизм проведения этой процедуры окончательно не определен. Работы по лицензированию только начинаются.

Предприниматели обратили внимание и на то, что около 30% детских садов не смогут изменить целевое назначение земельных участков из-за ограничений генерального плана. По их мнению, это может привести к закрытию ряда дошкольных организаций и сокращению количества мест для детей.

Заведующий сектором уполномоченного по защите прав предпринимателей по Атырауской области Сарсенбай Жолдыбаев подчеркнул необходимость комплексного решения поднятых вопросов.

– Указанные проблемы создают угрозу стабильной деятельности организаций, сохранению рабочих мест, привлечению инвес­тиций в сферу образования и обеспечению его доступности для населения, – считает Сарсенбай Жолдыбаев.

По итогам обсуждения ответственным органам рекомендовано провести перерасчет финансирования за январь-февраль в соответствии с утвержденным нормативом, а также своевременно заключить соглашения на финансирование второго полугодия. Кроме того, отмечена необходимость предусмотреть переходный период для лицензирования действующих детских садов, урегулировать вопросы работы организаций, расположенных в объектах ИЖС.

#финансирование #детский сад #Асель Тюякпаева

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