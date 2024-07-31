Работа и несовершеннолетние

Общество
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Асет Сыздыков
старший корреспондент отдела общества

За что могут привлечь к ответственности работодателя?

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Летом некоторые подростки спешат найти работу, чтобы занять себя, получить первые трудовые навыки и, конечно, зарплату. В этом нет ничего плохого, но есть случаи, когда дети с раннего возраста заняты в сфере, где им работать не следует. Особенно это касается выходцев из многодетных и малообеспеченных семей. В большинстве случаев недобросовестные работодатели пользуются этим и эксплуатируют дешевый детский труд.

В Комитете по охране прав детей Министерства просвещения сообщают, что законодательством определен возраст, с которого допускается заключение трудового договора. Так, согласно статье 31 Трудового кодекса РК, работать казахстанцы могут с 16 лет. Но есть исключения.

– Трудовой договор может быть заключен и с лицами, которые достигли 15 лет, но только в том случае, если они получили основное среднее и общее среднее образование в школе, – комментирует заместитель председателя Комитета по охране прав детей Юлия Овечкина. – Также могут работать учащиеся, достигшие 14 лет, но в свободное от учебы время. Есть и дети помладше, которые снимаются в кино или играют в театрах. С ними заключается трудовой договор при условии, что эта деятельность не наносит вреда их здоровью, нравственному развитию и не нарушает процесс обучения.

По ее словам, в зависимости от возраста есть ограничения в трудовом графике. Так, подросткам от 14 до 16 лет разрешается работать не более 24 часов в неделю. Ребятам от 16 до 18 лет – не более 36 часов в неделю. Также трудовым законодательством предусмотрены запреты на работу в ночное время (с 22.00 до 6.00 часов), сверхурочные часы, вахтовые выезды и работу по совместительству.

Минздравом утвержден перечень специальностей, по которым запрещается работать всем без исключения детям до 18 лет. Как подчеркнула Юлия Овечкина, в этом списке можно встретить довольно распространенные работы, на которые родители из-за незнания могут отправить свое чадо. К примеру, автозаправочные станции, где подростки могут иметь дело с горюче-смазочными материалами. Также это касается работы на кухне у горячей плиты, кондитерских печей и электрожарочных шкафов.

– Детям нельзя работать и в ночных клубах, барах, ресторанах – на любой ночной работе. Несовершеннолетние не должны трудиться на заводах, у машин или на высоте. Эту работу должны выполнять взрослые, подготовленные специалисты. Также детям запрещено работать в зоопарках, на обработке драгоценных камней и местах изготовления денежных знаков и ценных бумаг. И самое главное – им нельзя выполнять работу, связанную с ответственностью за жизнь, здоровье и безопасность других детей. К примеру, это обслуживание домов ребенка, детсадов и аттракционов, запрещается им работать и в аварийно-спасательных службах, – перечислила Юлия Овечкина.

За нарушение этих норм работодатель несет административную и уголовную ответственность.

– Есть статья 86 Административного кодекса, согласно которой работодатели несут ответственность за допуск лица, в том числе несовершеннолетнего, к работе без заключения трудового договора. А по статье 153 Уголовного кодекса, если работодатель или должностное лицо привлекает несовершеннолетнего к запрещенным видам работ, то он несет уголовную ответственность. Здесь санкции выше: штраф до двух тысяч МРП либо ограничение или лишение свободы до двух лет, – отметила зампред комитета.

За прошлый год к админист­ративной ответственности по этой части было привлечено три лица. В нынешнем году, как отметила Юлия Овечкина, таких фактов не выявлено.

– Мы как центральный государственный орган занимаемся политикой в сфере охраны прав детей, – говорит она. – Исполнение закона по защите трудовых прав детей осуществляется уполномоченными госорганами. На местах есть инспекции труда, где работают государственные инспекторы труда, которые проверяют, выявляют и регистрируют такие факты. Граждане могут обращаться по таким фактам в полицию.

При этом комитет реагирует на любое поступившее сообщение по факту нарушения прав детей.

– У нас есть телефон доверия 74-25-28, единый контакт-центр 111, наши страницы в соцсетях, по которым граждане могут сообщить о нарушении прав детей. Не в нашей компетенции заводить административное производство, но мы обязательно передадим материал в уполномоченный орган и проверим, чтобы дело было доведено до конца, – заверила Юлия Овечкина.

#дети #работа #подростки #трудоустройство #работодатель

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