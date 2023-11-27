Работа над рекомендациями

Глава Центризбиркома поблагодарил Оуэна Мерфи за большую работу по подготовке Итогового отчета по наблюдению за внеочередными выборами депутатов Мажилиса Пар­ламента. Руководитель миссии БДИПЧ⁄ОБСЕ также выступил со словами благодарности.

– Благодарю всю Центральную избирательную комиссию за великолепный уровень сотрудничества в рамках состоявшейся парламентской кампании. Ни я, ни члены моей команды не смогли бы выполнить поставленные перед нами задачи без непосредственного участия и содействия наших коллег из ЦИК РК, – подчеркнул Оуэн Мерфи.

Кроме того, он поблагодарил за организацию встречи и проинформировал ее участников, что прибыл в Казахстан с группой экспертов для презентации итоговых отчетов по наблюдению за республиканским референдумом, внеочередными президентскими и парламентскими выборами и для предметного обсуждения рекомендаций миссий БДИПЧ⁄ОБСЕ.

Председатель ЦИК рассказал о работе, проводимой в отношении рекомендаций, содержащихся в итоговых отчетах миссий БДИПЧ⁄ОБСЕ, отметив при этом, что все три документа были обсуждены в ходе специальных заседаний Экспертного совета при ЦИК РК. Они состоялись сразу же после опубликования отчетов. В мероприятиях принял участие глава Офиса программ ОБСЕ в Астане доктор Фолькер Фробарт. Итоги обсуждения размещены в СМИ и на сайте ЦИК РК.

– По сути, мы заложили хорошую традицию – выносить такие важные международные документы, как отчеты ОБСЕ, в поле профессиональной дискуссии, – отметил глава Центризбиркома.

В состав Экспертного совета входят известные ученые конституционного и других отраслей права, эксперты социологии, политологии и практики избирательной сферы. Это люди, которые предметно разбираются в избирательном процессе, имеют собственное видение и предложения и готовы посвятить свое время их обсуждению.

Нурлан Абдиров обратил внимание, что Центральная избирательная комиссия – орган, работающий строго в рамках действующего законодательства. При этом, учитывая сложность избирательной системы, представителям ЦИК важно слышать независимые экспертные мнения.

В частности, 11 ноября 2022 года на заседании Экспертного совета состоялось обсуждение Итогового отчета миссии БДИПЧ⁄ОБСЕ по оценке республиканского референдума. С различными предложениями и комментариями выступили 15 экспертов.

На заседании Экспертного совета 28 сентября этого года были обсуждены рекомендации итоговых отчетов миссий БДИПЧ по наблюдению за внеочередными президентскими и парламентскими выборами. В мероприятии приняли участие депутаты Парламента, представители Генеральной прокуратуры, министерств юстиции, культуры и информации, представители неправительственных организаций и молодежные лидеры.

Значительная часть рекомендаций требует изменения законодательства. Вместе с тем ЦИК не является субъектом законодательной инициативы. Поэтому для внесения предложений законодателю рекомендации требуют доскональной проработки, фундаментальной аналитики, подключения науки.

Глава Центризбиркома сообщил, что работа по реализации предыдущих рекомендаций миссии БДИПЧ⁄ОБСЕ продолжается, часть из них уже учтена в обновленном законодательстве в рамках масштабной конституционной реформы, иниции­рованной Президентом Касым-­Жомартом ­Токаевым и поддержанной в ходе всенародного референдума.

Целый ряд рекомендаций находится в процессе анализа. Изучается эксперт­ное мнение, проводятся консультации. По убеждению председателя ЦИК, «при оценке социально-политического контекста всегда следует учитывать конституционную традицию и идентичность, менталитет и переходный этап общественного развития страны».

В то же время некоторые рекомендации вызывают вопросы, учитывая нашу историческую и политическую реальность, находятся в противоречии с менталитетом казахстанцев, в частности, не воспринимаются большей частью молодежи (о чем свидетельствуют результаты опросов, проведенных в ходе выездов главы ЦИК в регионы страны как в прошлом, так и в текущем году).

Это касается рекомендаций о предоставлении избирательного права лицам, осужденным к лишению свободы, об отмене лингвистического экзамена на знание государственного языка для кандидатов в президенты РК и ряда других.

Нурлан Абдиров рассказал, что ЦИК углубленно изучает разнообразный международный опыт, в том числе в части предъявления требований к моральным и этическим аспектам личности кандидата. Эта опция сущест­вует в законодательстве и практике целого ряда стран. Так, в Сингапуре для кандидатов установлены такие моральные цензы, как «честность, добропорядочность и хорошая репутация», в Греции избирательные органы решают, обладает ли кандидат «достаточными моральными качествами или нет», в Канаде обязательны «высокие стандарты честнос­ти», в ряде штатов США – «хороший характер» или «хорошая репутация» (штаты Нью-Гемпшир и Вермонт).

Кроме того, в ходе встречи члены Экспертного совета обсудили и некоторые другие рекомендации миссий БДИПЧ⁄ОБСЕ.

Так, в своем выступлении доктор юридических наук, профессор Индира Аубакирова выдвинула тезис о том, что при реализации рекомендаций по итогам отчетов миссий БДИПЧ⁄ОБСЕ нужно исходить из самобытности, ценностей и традиций страны и учитывать все факторы: политические, социокультурные и экономические. Она затронула рекомендацию о необходимости публикации на сайте ЦИК РК результатов выборов с разбивкой по избирательным участкам и районам.

– Документ Копенгагенского совещания Конференции по человеческому измерению ОБСЕ, Кодекс надлежащей практики по избирательным вопросам, свод рекомендаций по проведению выборов, руководство по наблюдению за выборами БДИПЧ и иные международные стандарты не содержат прямо установленные требования по публикации центральными избирательными органами результатов выборов с разбивкой по избирательным участкам и райо­нам, – подчеркнула спикер.

Доктор юридических наук, профессор Марат Когамов заявил, что «в избирательных процедурах Казахстана принципы обжалования расписаны достаточно подробно: сроки оптимальные, соответствуют практике и не создают негативных последствий для участников избирательного процесса». Касательно рекомендации миссий БДИПЧ⁄ОБСЕ о необходимости ограничения полномочий прокуратуры в процессе разрешения избирательных споров, он отметил, что «у прокуратуры очень мощный потенциал с точки зрения Конституции, и она может оперативно и безотлагательно восстанавливать нарушенные права участников избирательного процесса».

Доктор юридических наук, профессор Исидор Борчашвили заметил, что «Экспертный совет при ЦИК, созданный год назад, стал своеобразным мостом между ЦИК и обществом». Он отметил полезность работы миссий БДИПЧ⁄ОБСЕ для развития демократии. Комментируя их рекомендацию о необходимости пересмотра ограничений на выдвижение кандидатов в президенты РК по признакам знания казахского языка и судимос­ти, обратил внимание на то, что «Президент должен знать государственный язык, ибо именно он задает курс развития страны, определяет ее внутреннюю и внешнюю политику, выступает гарантом прав и свобод человека и гражданина».

Профессор также отметил, что «позиция Казахстана выглядит намного лучше в сравнении с другими странами в части ограничения на выдвижение кандидатов в президенты».

Глава миссии БДИПЧ⁄ОБСЕ Оуэн Мерфи поблагодарил ЦИК за обстоя­тельные дискуссии и детальный анализ каждого отчета БДИПЧ⁄ОБСЕ.

– Хочу подчеркнуть, что электоральный процесс очень динамичен, и мы должны принимать во внимание все аспекты, о которых вы говорили. В целом реализованные в Казахстане реформы являются значительными. Я приветствую инициативу, предпринятую Центризбиркомом по организации и деятельности Экс­пертного совета, который служит мостом между ЦИК РК и широкой общественностью по электоральным вопросам. Позвольте пожелать самого наилучшего в реализации ранее инициированных реформ и выразить надежду на такое же сильное и плодотворное сотрудничество в дальнейшем, – отметил Оуэн Мерфи.

В свою очередь Нурлан Абдиров выразил готовность к регулярному диалогу и активному, плодотворному взаимодействию с БДИПЧ⁄ОБСЕ. Он также проинформировал главу миссии, что в настоящее время ЦИК РК изучает альтернативные формы и методы голосования, такие как электронное, дистанционное, досрочное и другие, финансовую составляющую вопроса.

В заключение мероприятия казах­станские ученые – члены Экспертного совета передали Оуэну Мерфи в память о состоявшейся встрече свои опубликованные научные труды.