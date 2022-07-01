Общество , Культура
Работникам организаций культуры на 100% повысят зарплату к 2025 году

Министр культуры и спорта Даурен Абаев встретился с жителями города Шымкент и ответил на актуальные и наиболее резонансные вопросы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт Министерства культуры и спорта Республики Казахстан.

В начале своей речи министр обозначил важность диалога государства и общества.

“По поручению Главы Государства руководители госорганов проводят встречи с населением в регионах страны. Это очень важный шаг в построении новой политической культуры, основанной на взаимном доверии и уважении государства и общества. Именно поэтому, сегодня нахожусь здесь и готов ответить на все интересующие вас вопросы”, – сказал министр.

Даурен Абаев подробно остановился на курируемых МКС вопросах. В частности, он сообщил, что в прошлом году в мегаполисе были проведены ремонтные работы 9 объектов культуры. Еще 10 объектов будут отремонтированы в этом году. Ведется строительство Конгресс холла и Дворца школьников. Также министр ответил на вопросы оплаты труда работников сферы культуры.

“Ежегодно заработная плата работников организаций культуры и архивного дела будет повышаться в среднем на 20%. Такая работа будет проводиться до 2025 года, то есть оплата труда за этот период повысится на 100%. Отдельно хочу отметить, что в соответствии с Указом Главы государства с 1 июля заработная плата работников учреждений культуры, имеющих статус “Национальный”, будет повышена на 75%”, – подчеркнул Министр культуры и спорта Даурен Абаев.

По словам министра, активно развивается кинопроизводство. В частности, осуществляется модернизация киностудии “Казахфильм”, ведется работа по созданию творческого объединения “Казаханимация”. Данное объединение в этом году представит зрителям 10 пилотных проектов. Кроме того, в этом году будут выделены средства на дублирование рейтинговых анимационных фильмов и кинокартин на казахский язык.

Также министр подробно остановился на туристском потенциале мегаполиса. Так, совместно с туристским сообществом презентовано 27 турмаршрутов. Данные маршруты представляют практически все направления туризма – экологический, познавательный, культурно-исторический и др. Наряду с этим министр проинформировал о развитии массового спорта в стране.

В рамках сессии “вопросы-ответы” министру были заданы насущные вопросы, большая часть которых касалась сферы культуры и подушевого финансирования спортивных секций и творческих кружков. Даурен Абаев заверил, что проект Artsport будет продолжен, однако в него будут внесены определенные корректировки.

Сразу после встречи с населением Даурен Абаев провел брифинг для представителей СМИ, а также прием граждан. На данной встрече присутствовали порядка 500 человек.

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