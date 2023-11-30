Работники будущего

Концепция разработана Минис­терством труда и социальной защиты населения. Реализация предлагаемых в ней мер приведет к увеличению количества качественных рабочих мест до 3,8 млн и улучшению структуры занятости. Документ учитывает национальные приоритеты и цели, а также международные обязательства и стандарты в области труда и занятости. Он имеет стратегический характер, определяет основные направления, мероприятия, индикаторы и ответственных исполнителей по развитию рынка труда на период до 2030 года.

Как сообщили в ведомстве, совместно с представителями Всемирного банка был проведен анализ по обзору рынка труда, секторов экономики, имеющихся предпосылок локализации производственной цепочки и т. д. В итоге основными проблемными вопросами рынка труда, которые требуют комплексного и системного подхода к их решению, были определены низкая производительность труда и недостаточная диверсификация экономики, зависящей от добычи и экспорта природных ресурсов; несоответствие квалификации и навыков работников требованиям рынка труда, а также недостаточное развитие системы профессионального образования и обучения; высокая доля неформальной занятости, особенно в сельской местности, низкий уровень защиты прав и интересов работников; неравенство по доступу к рабочим местам и доходам между различными группами населения, такими как женщины, молодежь, люди с инвалидностью, этнические меньшинства и другие.

Благодаря демографическому росту в 2000-х в Казахстане к 2029 году приток молодежи на рынок труда составит свыше 300 тыс. человек ежегодно. Обеспечение занятости граждан, пополняющих рынок труда, требует принятия мер по созданию новых качественных рабочих мест.

В соответствии с концепцией качественные рабочие места характеризуются стабильной занятостью (не менее шести месяцев в год), достойным уровнем оплаты труда (не ниже медианной заработной платы в регионе), безопасными условиями труда, возможностями для профессионального развития и карьерного роста, обеспечением трудовых прав и социальной защиты.

Драйвером роста качественной занятости, по мнению разработчиков документа, станет индустриализация ключевых реальных секторов экономики, таких как промышленность, строи­тельство, транспортная отрасль, торговля и услуги, сельское хозяйство, IT-сфера, искусство и туризм, а также оборонная деятельность, внедрение и продвижение новых технологий, создание новых видов занятости, основанных на гибкос­ти рабочего времени.

Концепцией предусмотрены также меры по первичной индуст­риализации в южных регионах страны, реиндустриализации в центральных и восточных областях, кластеризации агробизнеса на севере республики и развитию офтейк-контрактов в западных регионах.

С учетом того, что основной спрос на рынке труда приходится на специалистов средней квалификации, в ближайшие годы драйвером развития человеческого капитала будет техническое и профессиональное образование. Соответствие приобретаемых знаний и навыков требованиям работодателей планируется обеспечить за счет развития Национальной системы квалификаций посредством разработки образовательных программ на основе профессиональных стандартов и независимой оценки.

Также большое внимание в концепции уделено новым подходам формализации платформенных работников, которых по итогам 2022 года в Казахстане насчитывается порядка одного миллиона человек. Главными преимуществами платформенной занятости являются гибкость рабочего времени, возможность совмещения с основной деятельностью, баланс карьеры и личной жизни. Поэтому спектр платформенной занятости будет расширяться с каждым годом, проникая в сферы услуг, туризма, IT, торговли, строительства, недвижимости и другие. Основная задача государства – обеспечить защиту трудовых прав и социальные гарантии для платформенных работников.

Развитие инфраструктуры рынка труда будет осуществляться через повсеместную цифровизацию всех услуг, оказываемых государством в сфере содействия занятости и социальной защиты. Основными критериями станут прозрачность и повышение доступности для всех.

Как говорят разработчики, автоматизация и цифровизация позволят в режиме реального времени отслеживать и анализировать ситуацию на рынке труда, определять потребность в кадрах, корректировать и актуализировать образовательные программы под реальные нужды экономики, а также оценивать эффективность мер экономического стимулирования.

К 2029 году планируется обеспечить около четырех миллионов качественных рабочих мест, что составит 45% в общей структуре занятости. Ежегодно количество людей с доходами, превышающими медианные, будет увеличиваться в среднем более чем на 280 тыс., прокомментировали в пресс-службе МТСЗН РК.