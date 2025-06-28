Работники СМИ получили квартиры от имени Президента

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В рамках празднования Дня работников средств массовой информации Фонд Президентских инициатив «Дара» вручил сотрудникам ведущих медиаорганизаций Казахстана сертификаты на квартиры от имени Президента Касым-Жомарта Токаева, передает Kazpravda.kz

Фото: daraqory.kz

 

Инициатива предоставления жилья работникам медиасферы является частью широкой государственной политики по усилению социальной поддержки граждан и укреплению общественной стабильности.

В ходе торжественной церемонии Советник Президента – Пресс-секретарь Президента Руслан Желдибай поздравил работников СМИ с профессиональным праздником.

«По поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева данное мероприятие организуется уже третий год подряд. Это демонстрирует, что Президент неизменно поддерживает работников отечественных СМИ. В этом году жилье получают не только журналисты, но и режиссеры, операторы, корректоры и другие специалисты отечественных медиа. Кроме того, особое внимание было уделено социально уязвимым категориям: в списке получателей — многодетные семьи и семьи с детьми-инвалидами. Я искренне рад успехам своих коллег и от всего сердца вас поздравляю», — отметил Руслан Желдибай.

Сертификаты на жилье получили сотрудники Республиканской телерадиокорпорации «Qazaqstan», АО «Агентство «Хабар», АО «Qazcontent», ТОО «Қазақ газеттері», ТОО «ЕВРАЗИЯ+ОРТ», медиахолдинга «Atameken Business», TengriNews и других СМИ. Среди обладателей новых квартир специалисты различных направлений медиапроизводства: редакторы дубляжа, операторы эфира, звукорежиссеры, операторы-постановщики, телеоператоры, корректоры и другие профессионалы, ежедневно обеспечивающие создание качественного информационного продукта.

«Одна из инициатив Главы государства — обеспечение представителей СМИ жильем – успешно реализуется при постоянной поддержке фонда «Дара». Реализация проектов, оказывающих позитивное влияние на общество и улучшающих благополучие граждан, остается для нас одной из главных ценностей», – подчеркнул глава Фонда Президентских инициатив «Дара» Мухамедкали Тауан.

В 2023 году квартиры по договорам безвозмездной передачи имущества получили 65 сотрудников пяти государственных СМИ. В 2024 году было передано 68 квартир работникам различных медиаструктур. В текущем году еще 66 представителей медиаотрасли получили ключи от новых квартир, продолжая добрую традицию адресной поддержки журналистов и технических специалистов, вносящих вклад в развитие национального медиапространства.
 

#квартиры #журналисты #День журналистов

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