Работу по реализации программы «Серпін» усилят в Казахстане

Образование , Правительство
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Целью социального проекта является обучение молодежи из южных регионов страны, где имеется избыток трудовых ресурсов и их трудоустройство на востоке, севере и западе Казахстана, где наблюдается дефицит кадров

Фото: пресс-служба правительства РК

Ход реализации программы «Серпін» рассмотрели на совещании под председательством заместителя премьер-министра РК Тамары Дуйсеновой в правительстве, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК

На совещании заместители акимов регионов проинформировали о ходе реализации программы и о проблемах, требующих решения.

Вице-премьер отметила, что на сегодня программа сталкивается с рядом проблем, которые необходимо решить для более эффективной реализации. Одна из основных проблем — отсутствие точечной и адресной работы с потребностями работодателей. Несмотря на то, что контингент молодежи определен, не всегда ясно, какие конкретные специалисты требуются в разных областях.

«Для решения этой проблемы созданы республиканский проектный офис при Министерстве науки и высшего образования и региональные офисы, которые будут взаимодействовать с работодателями, центрами занятости, университетами и колледжами для уточнения потребностей в кадрах. Важным шагом станет выбор конкретных учебных заведений для подготовки специалистов с  обязательным трудоустройством после окончания учебы», — подчеркнула Тамара Дуйсенова.

Республиканский офис будет координировать эту работу, его возглавит депутат Мажилиса Мурат Абенов. Региональные офисы возглавят заместители акимов областей и городов Астана, Алматы, Шымкент. Особое внимание будет уделено профориентационной работе среди молодежи в южных регионах.

Профильным министерством определены списки школ и колледжей в Туркестанском, Жамбылском, Алматинском, Кызылординском регионах и области Жетісу для участия в проекте. Для молодежи из этих областей программой предусмотрено обучение и трудоустройство в Акмолинском, Павлодарском, Костанайском, Восточно-Казахстанском, Северо-Казахстанском, Карагандинском регионах и областях Ұлытау и Абай.

#регионы #программа #молодежь #соцпроект #Серпін

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