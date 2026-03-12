По решению организаторов местом сбора был определен Спортивно-культурный комплекс им. Балуана Шолака. В течение дня неравнодушные к состоянию окружающей среды горожане собирали вторсырье и опасные отходы, которые размещались в специальных контейнерах. Главная цель экоакции – показать, что даже небольшие повседневные действия – сдача пластиковой бутылки или передача вещи на повторное использование – могут стать частью позитивных экологических изменений.

Активное участие в мероприя­тии приняли представители экодвижения Recycle Birge (ОФ «Greenup.kz»), партнерских организаций и городских служб. В свою очередь ТОО «Eco Almaty» обеспечило прием и дальнейшую передачу отдельных видов отходов на безопасную утилизацию и переработку.

Сданные отходы сортировались по отдельным контейнерам, всего получилось 17 видов вторсырья. Среди них – пластик, макулатура, стекло, металлические банки, пенопласт, а также более сложные и редкие фракции: электронная техника, ртутьсодержащие отходы и просроченные лекарственные препараты. Все собранные опасные отходы принимались с соблюдением требований безопасности и передавались на специализированную переработку.

Особое внимание уделялось сбору ртутьсодержащих ламп. Специалисты отмечают, что такие отходы требуют особого внимания, поскольку при неправильном обращении могут представлять опасность как для людей, так и для окружающей среды. Всего алматинцы сдали 1 543 использованные лампы, которые были переданы на безо­пасную утилизацию.

Помимо этого, горожане приносили одежду, обувь, книги и предметы быта для передачи благотворительным организациям. На площадке была организована зона, где можно было обменятся книгами, комнатными растениями, бесплатно отдать ненужные вещи и взять себе то, что может пригодиться.

По мнению организаторов, экологические акции такого формата становятся все более востребованными среди горожан. На предыдущих мероприя­тиях всего за несколько часов удавалось собрать более двух тонн вторичного сырья и различных вещей для повторного использования.

С каждой новой акцией растет число постоянных участников и повышается интерес жителей к вопросам экологии. Таким образом постепенно формируется городское сообщество людей, заинтересованных в раздельном сборе отходов и бережном отношении к окружающей среде. В прошлом году команда активистов из экологического движения Recycle Birge провела девять крупных мероприятий, каждое из которых собирало сотни, а порой и тысячи алматинцев, радеющих за чистоту родного города.