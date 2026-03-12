Ради чистоты родного города

Статьи,Экология
76
Николай Николаев

Полторы тысячи ртутных ламп собрали алматинцы

Иллюстративное фото Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По решению организаторов местом сбора был определен Спортивно-культурный комплекс им. Балуана Шолака. В течение дня неравнодушные к состоянию окружающей среды горожане собирали вторсырье и опасные отходы, которые размещались в специальных контейнерах. Главная цель экоакции – показать, что даже небольшие повседневные действия – сдача пластиковой бутылки или передача вещи на повторное использование – могут стать частью позитивных экологических изменений.

Активное участие в мероприя­тии приняли представители экодвижения Recycle Birge (ОФ «Greenup.kz»), партнерских организаций и городских служб. В свою очередь ТОО «Eco Almaty» обеспечило прием и дальнейшую передачу отдельных видов отходов на безопасную утилизацию и переработку.

Сданные отходы сортировались по отдельным контейнерам, всего получилось 17 видов вторсырья. Среди них – пластик, макулатура, стекло, металлические банки, пенопласт, а также более сложные и редкие фракции: электронная техника, ртутьсодержащие отходы и просроченные лекарственные препараты. Все собранные опасные отходы принимались с соблюдением требований безопасности и передавались на специализированную переработку.

Особое внимание уделялось сбору ртутьсодержащих ламп. Специалисты отмечают, что такие отходы требуют особого внимания, поскольку при неправильном обращении могут представлять опасность как для людей, так и для окружающей среды. Всего алматинцы сдали 1 543 использованные лампы, которые были переданы на безо­пасную утилизацию.

Помимо этого, горожане приносили одежду, обувь, книги и предметы быта для передачи благотворительным организациям. На площадке была организована зона, где можно было обменятся книгами, комнатными растениями, бесплатно отдать ненужные вещи и взять себе то, что может пригодиться.

По мнению организаторов, экологические акции такого формата становятся все более востребованными среди горожан. На предыдущих мероприя­тиях всего за несколько часов удавалось собрать более двух тонн вторичного сырья и различных вещей для повторного использования.

С каждой новой акцией растет число постоянных участников и повышается интерес жителей к вопросам экологии. Таким образом постепенно формируется городское сообщество людей, заинтересованных в раздельном сборе отходов и бережном отношении к окружающей среде. В прошлом году команда активистов из экологического движения Recycle Birge провела девять крупных мероприятий, каждое из которых собирало сотни, а порой и тысячи алматинцев, радеющих за чистоту родного города.

#Алматы #акция #экология

Популярное

Все
Гравюры из испанского дневника
Музей справил новоселье
Мода с северным характером
Устойчивость, баланс и развитие
Реализуя запрос на прозрачность
Ради чистоты родного города
Распоряжение Главы государства о назначении
На реках начали дробление льда
Принята Концепция по защите биоразнообразия
Развитие человеческого капитала в контексте реформ Президента
Слово о замечательном человеке
В аэропорту Шымкента построят центр авиационно-технического обслуживания
Димаш Кудайберген и Самал Еслямова удостоены наград ТЮРКСОЙ
Какая погода будет в Казахстане 7-9 марта
Новый завод откроют в мае
В Астане волонтеры и сотрудники районного акимата дарили женщинам цветы
Актогай: от добычи руды до выпуска красного металла
История Ботая оживает в кино
Технологии зарубежные, саумал – казахстанский
В Алматы открылся уникальный Музей роботов
Реконструкция трассы Караганда – Жезказган начнётся в этом году
Kazakhstan Tomiris: победа степных амазонок
Государственные награды от имени Президента вручены в честь 8 Марта
Тюльпаны раздадут бесплатно женщинам к 8 марта в Астане
Миллиарды тенге инвестиций и лупинг в помощь
В СКО готовятся к паводку
Bailamos! Официально объявлены даты концертов Энрике Иглесиаса в Казахстане
«Как много девушек хороших...»
Дубайское золото подешевело из-за конфликта на Ближнем Востоке - Bloomberg
На страже неба: женское лицо авиации
Обманутые жители Талгара борются за свои права
В Конаеве начали строить КОС
Президент распорядился срочно обеспечить тотальную цифровизацию налоговой системы
В Казахстане опубликовали проект новой Конституции
Строится новая взлетно-посадочная полоса
Казахстанцам заменят счетчики газа на дистанционные за счет газоснабжающих организаций
Дрова и уголь будут под запретом
Победитель UAE SWAT Challenge 2026 встретился со школьниками
Хор Нацгвардии произвел фурор на музыкальном шоу
Семь лет уверенного созидательного лидерства
Календарь Оразы-2026: опубликовано полное расписание поста
Изнывают от ничегонеделания: Президент – о раздутых штатах нацкомпаний
Гвардеец стал призёром международных соревнований по дрон-рейсингу в Астане
О чем поведает Рашид ад-дин?
Арсен Томский подарил автомобиль отцу олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова
Михаил Шайдоров стал олимпийским чемпионом по фигурному катанию
Морозы возвращаются в Казахстан
Подставить вовремя плечо
Наука: от конституционного статуса к технологическому суверенитету

Читайте также

Принята Концепция по защите биоразнообразия
Реализуя запрос на прозрачность
Устойчивость, баланс и развитие
Эволюционный характер изменений

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]