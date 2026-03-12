Ради чистоты родного города Статьи,Экология 12 марта 2026 г. 1:00 76 Николай Николаев Полторы тысячи ртутных ламп собрали алматинцы Иллюстративное фото Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов По решению организаторов местом сбора был определен Спортивно-культурный комплекс им. Балуана Шолака. В течение дня неравнодушные к состоянию окружающей среды горожане собирали вторсырье и опасные отходы, которые размещались в специальных контейнерах. Главная цель экоакции – показать, что даже небольшие повседневные действия – сдача пластиковой бутылки или передача вещи на повторное использование – могут стать частью позитивных экологических изменений. Активное участие в мероприятии приняли представители экодвижения Recycle Birge (ОФ «Greenup.kz»), партнерских организаций и городских служб. В свою очередь ТОО «Eco Almaty» обеспечило прием и дальнейшую передачу отдельных видов отходов на безопасную утилизацию и переработку. Сданные отходы сортировались по отдельным контейнерам, всего получилось 17 видов вторсырья. Среди них – пластик, макулатура, стекло, металлические банки, пенопласт, а также более сложные и редкие фракции: электронная техника, ртутьсодержащие отходы и просроченные лекарственные препараты. Все собранные опасные отходы принимались с соблюдением требований безопасности и передавались на специализированную переработку. Особое внимание уделялось сбору ртутьсодержащих ламп. Специалисты отмечают, что такие отходы требуют особого внимания, поскольку при неправильном обращении могут представлять опасность как для людей, так и для окружающей среды. Всего алматинцы сдали 1 543 использованные лампы, которые были переданы на безопасную утилизацию. Помимо этого, горожане приносили одежду, обувь, книги и предметы быта для передачи благотворительным организациям. На площадке была организована зона, где можно было обменятся книгами, комнатными растениями, бесплатно отдать ненужные вещи и взять себе то, что может пригодиться. По мнению организаторов, экологические акции такого формата становятся все более востребованными среди горожан. На предыдущих мероприятиях всего за несколько часов удавалось собрать более двух тонн вторичного сырья и различных вещей для повторного использования. С каждой новой акцией растет число постоянных участников и повышается интерес жителей к вопросам экологии. Таким образом постепенно формируется городское сообщество людей, заинтересованных в раздельном сборе отходов и бережном отношении к окружающей среде. В прошлом году команда активистов из экологического движения Recycle Birge провела девять крупных мероприятий, каждое из которых собирало сотни, а порой и тысячи алматинцев, радеющих за чистоту родного города. #Алматы #акция #экология