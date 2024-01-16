Рахата Турлыханова арестовали за повторное избиение жены

Культура и общество
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Кунапия Гульмира
корреспондент

В алматинском городском суде завершено рассмотрение дела об административном правонарушении в отношении Рахата Турлыханова по факту нанесения побоев, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: instagram.com/rakhat_turlykhanov

Суд назначил административный арест за повторное нанесение побоев его супруге. 

Сообщается, что ранее судом первой инстанции в отношении Турлыханова было вынесено постановление об административном предупреждении.

"В ходе рассмотрения настоящего материала, коллегия не согласилась с постановлением суда первой инстанции в части назначенного наказания, ввиду наличия неоднократного факта нанесения побоев супруге ранее", – говорится в сообщении. 

Таким образом, постановлением коллегии алматинского городского суда постановление СМСАП Алматы изменено.

Отмечается, что статья 73-2, часть 1-1 КоАП предусматривает наказание в виде административного предупреждения или административного ареста сроком на 10 суток.

"Постановлением судебной коллегии мера взыскания в отношении Р. Турлыханова изменена с предупреждения на административный арест сроком на 10 суток в пределах санкции статьи. Постановление вступило в законную силу", – заключили в суде. 

За неделю до последнего решения суда чета вышла в эфир на странице Турлыханова в Instagram, заверяя подписчиков, что они продолжают находиться в добрых отношениях. 

"У нас с Рахатом все хорошо. Рахат – любящий заботливый, добрый муж, отец. Да, у нас были ссоры в семье, недоразумения, как и в других семьях. Но я вижу, в СМИ его несправедливо выставляют в плохом свете, не зная всей ситуации. Беспокоиться незачем, у нас все хорошо", – заявила супруга экс-звезды. 

 

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