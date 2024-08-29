Санаторий «Рахмановские ключи» в ВКО передали на баланс государства

Экономика
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

На электронной торговой площадке состоялись торги по передаче на баланс государственных органов санатория «Рахмановские ключи», передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат ВКО

Фото: акимат ВКО

Так, по итогам торгов санаторий был передан на баланс управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития ВКО. 

«22 августа состоялись торги. На сегодняшний день принимать объект выехала комиссия, состоящая из числа заинтересованных государственных органов. Передача санатория иностранным компаниям не планируется», - отметил руководитель управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития ВКО Ардак Мадиев.

Отметим, санаторий «Рахмановские ключи» был открыт в 1964 году. Основным лечебным фактором являются природные минеральные термальные подземные радоновые воды, применяемые для лечения различных заболеваний.

 

#экономика #ВКО #государство #Санаторий

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