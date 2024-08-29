Санаторий «Рахмановские ключи» в ВКО передали на баланс государства

На электронной торговой площадке состоялись торги по передаче на баланс государственных органов санатория «Рахмановские ключи», передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат ВКО
Так, по итогам торгов санаторий был передан на баланс управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития ВКО.
«22 августа состоялись торги. На сегодняшний день принимать объект выехала комиссия, состоящая из числа заинтересованных государственных органов. Передача санатория иностранным компаниям не планируется», - отметил руководитель управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития ВКО Ардак Мадиев.
Отметим, санаторий «Рахмановские ключи» был открыт в 1964 году. Основным лечебным фактором являются природные минеральные термальные подземные радоновые воды, применяемые для лечения различных заболеваний.