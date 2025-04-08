Совместный travel-проект «Путешествия Познера и Урганта» объединил известных российских телеведущих Ивана Урганта и Владимира Познера в Алматы, сообщает Kazpravda.kz

Фото: instagram.com/urgantcom/

7 апреля звездный тандем побывал в алматинском дворце «Бахчисарай». Дата премьеры нового выпуска проекта пока не анонсирована, но казахстанская аудитория с нескрываемым предвкушением ждет его выхода.

А пока Иван Ургант заинтриговал подписчиков в соцсетях фотографией, на которой он и Познер предстают в традиционных казахских костюмах.

«Рахмет, дорогой Алматы!» – написал он в Instagram.

В свою очередь, зрители, которые присутствовали на выступлении ведущих, делятся положительными отзывами. Поклонники в комментариях пишут, что были рады видеть их в Казахстане и удивляются, что в шапане и малахае гости превратились в настоящих джигитов.