Раскрыта себестоимость iPhone 7

Аналитики из компании IHS Markit подсчитали стоимость комплектующих нового iPhone 7 с 32 гигабайтами памяти, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на lenta.ru
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В ходе исследования эксперты подсчитали, что стоимость нового флагмана в такой комплектации составит $223,8. Однако этот показатель учитывает только себестоимость комплектующих, а не сопутствующие разработке и сборке аппарата расходы. Розничная цена нового смартфона составляет $649.
Самой дорогой частью iPhone 7 оказался дисплей, стоимость которого оценили в $43. Процессор от Intel и сетевые платы
стоят по $34. Одной из самых дешевых комплектующих оказался аккумулятор – $2,5.
Эксперты также установили, что выпуск нового флагмана обходится дороже, чем производство iPhone 6S, на 36,89 доллара.
Компания Apple представила iPhone 7 в Сан-Франциско в начале сентября. Главной особенностью нового устройства стало то, что смартфон лишился 3,5-миллиметрового разъема для наушников.