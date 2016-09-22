Раскрыта себестоимость iPhone 7

Технологии
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Аналитики из компании IHS Markit подсчитали стоимость комплектующих нового iPhone 7 с 32 гигабайтами памяти, передает Kazpravda.kz со ссылкой на lenta.ru.

В ходе исследования эксперты подсчитали, что стоимость нового флагмана в такой комплектации составит $223,8. Однако этот показатель учитывает только себестоимость комплектующих, а не сопутствующие разработке и сборке аппарата расходы. Розничная цена нового смартфона составляет $649. 

Самой дорогой частью iPhone 7 оказался дисплей, стоимость которого оценили в $43. Процессор от Intel и сетевые платы стоят по $34. Одной из самых дешевых комплектующих оказался аккумулятор – $2,5.

Эксперты также установили, что выпуск нового флагмана обходится дороже, чем производство iPhone 6S, на 36,89 доллара.

Компания Apple представила iPhone 7 в Сан-Франциско в начале сентября. Главной особенностью нового устройства стало то, что смартфон лишился 3,5-миллиметрового разъема для наушников.

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