Распечатанными на принтере 20-тысячными купюрами расплачивался кызылординец
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Жителя города Кызылорды подозревают в реализации фальшивых денег, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Казахстана по финансовому мониторингу.
По информации АФМ, 28-летнего кызылординца обвиняют в том, что он хранил и расплатился на автозаправочной станции, а также в магазине автозапчастей фальшивыми 20 000 тенге.
На сдачу он получал оригинальные банкноты.
Исследования криминалистов показали, что изъятые у предприимчивого кызылординца банкноты не соответствуют денежным знакам Национального банка РК и распечатаны на многофункциональных цветных принтерах.
Мужчина полностью признал вину.
Расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в суд.
Фальшивомонетчику грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.