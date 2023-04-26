Распечатанными на принтере 20-тысячными купюрами расплачивался кызылординец

Жителя города Кызылорды подозревают в реализации фальшивых денег, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Казахстана по финансовому мониторингу.

Скриншот с видео АФМ

По информации АФМ, 28-летнего кызылординца обвиняют в том, что он хранил и расплатился на автозаправочной станции, а также в магазине автозапчастей фальшивыми 20 000 тенге.

На сдачу он получал оригинальные банкноты.

Исследования криминалистов показали, что изъятые у предприимчивого кызылординца банкноты не соответствуют денежным знакам Национального банка РК и распечатаны на многофункциональных цветных принтерах.

Мужчина полностью признал вину.

Расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в суд.

Фальшивомонетчику грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.