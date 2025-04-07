Министерство туризма и спорта разместило информацию о ключевых состязаниях, в которых участвуют казахстанские спортсмены, и о местах их проведения, передает Kazpravda.kz со ссылкой пресс-службу ведомства
7–12 апреля: Сурдо плавание. Чемпионат Республики Казахстан
Будут участвовать 152 спортсмена из 13 регионов республики.
Место проведения: г. Павлодар.
7–13 апреля: Международное соревнование «Мировая серия Фудзи Шизуока» по пара плаванию
Сборная Казахстана будет представлена 5 спортсменами.
Место проведения: г. Фудзи Шизуока, Япония.
8–13 апреля: Чемпионат Азии BWF 2025 по бадминтону
Честь страны защищают 4 наших соотечественника.
Место проведения: г. Нинбо, Китай.
8–13 апреля: Кубок Азии по тхэквондо ИТФ (I.T.F.) среди юношей, юниоров, молодежи и взрослых
В соревнованиях примут участие 800 спортсменов из 28 стран, в том числе из Казахстана 368 спортсменов.
Место проведения: г. Шымкент.
8–15 апреля: Чемпионат мира по хоккею с шайбой (женщины)
Казахстанская женская сборная будет участвовать составом из 23 спортсменок.
Место проведения: г. Дамфрис, Великобритания.
10–14 апреля: Чемпионат Республики Казахстан среди взрослых по каратэ WKF
В чемпионате примут участие 500 спортсменов из 18 регионов нашей страны.
Место проведения: г. Актау.
11–12 апреля: Кубок Республики Казахстан по киокушинкай-кан каратэ
В соревнованиях участие примут 500 спортсменов из 15 регионов.
Место проведения: г. Караганда.
11–13 апреля: Кубок Мира 2 этап по артистическому плаванию
В составе сборной Казахстана на кубке мира выступят 6 спортсменов.
Место проведения: г. Сомабай, Египет.
13–17 апреля: Чемпионат Азии и Океании среди взрослых по спортивному самбо и боевому самбо
Сборная Казахстана будет участвовать составом из 90 спортсменов.
Место проведения: г. Ташкент, Узбекистан.
13–19 апреля: VI чемпионат Азия (U18) по легкой атлетике
Казахстан представляют по 10 спортсменов.
Место проведения: г. Даммам, Саудовская Аравия.
13–22 апреля: Кубок мира по стендовой стрельбе
4 спортсмена будут защищать честь страны.
Место проведения: г. Лима, Перу.
13–22 апреля: Кубок мира по пулевой стрельбе
На соревнование заявлено 14 спортсменов от Казахстана.
Место проведения: г. Лима, Перу.