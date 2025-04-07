Министерство туризма и спорта разместило информацию о ключевых состязаниях, в которых участвуют казахстанские спортсмены, и о местах их проведения, передает Kazpravda.kz со ссылкой пресс-службу ведомства

Фото: Минтуризма и спорта РК

7–12 апреля: Сурдо плавание. Чемпионат Республики Казахстан

Будут участвовать 152 спортсмена из 13 регионов республики.

Место проведения: г. Павлодар.

7–13 апреля: Международное соревнование «Мировая серия Фудзи Шизуока» по пара плаванию

Сборная Казахстана будет представлена 5 спортсменами.

Место проведения: г. Фудзи Шизуока, Япония.

8–13 апреля: Чемпионат Азии BWF 2025 по бадминтону

Честь страны защищают 4 наших соотечественника.

Место проведения: г. Нинбо, Китай.

8–13 апреля: Кубок Азии по тхэквондо ИТФ (I.T.F.) среди юношей, юниоров, молодежи и взрослых

В соревнованиях примут участие 800 спортсменов из 28 стран, в том числе из Казахстана 368 спортсменов.

Место проведения: г. Шымкент.

8–15 апреля: Чемпионат мира по хоккею с шайбой (женщины)

Казахстанская женская сборная будет участвовать составом из 23 спортсменок.

Место проведения: г. Дамфрис, Великобритания.

10–14 апреля: Чемпионат Республики Казахстан среди взрослых по каратэ WKF

В чемпионате примут участие 500 спортсменов из 18 регионов нашей страны.

Место проведения: г. Актау.

11–12 апреля: Кубок Республики Казахстан по киокушинкай-кан каратэ

В соревнованиях участие примут 500 спортсменов из 15 регионов.

Место проведения: г. Караганда.

11–13 апреля: Кубок Мира 2 этап по артистическому плаванию

В составе сборной Казахстана на кубке мира выступят 6 спортсменов.

Место проведения: г. Сомабай, Египет.

13–17 апреля: Чемпионат Азии и Океании среди взрослых по спортивному самбо и боевому самбо

Сборная Казахстана будет участвовать составом из 90 спортсменов.

Место проведения: г. Ташкент, Узбекистан.

13–19 апреля: VI чемпионат Азия (U18) по легкой атлетике

Казахстан представляют по 10 спортсменов.

Место проведения: г. Даммам, Саудовская Аравия.

13–22 апреля: Кубок мира по стендовой стрельбе

4 спортсмена будут защищать честь страны.

Место проведения: г. Лима, Перу.

13–22 апреля: Кубок мира по пулевой стрельбе

На соревнование заявлено 14 спортсменов от Казахстана.

Место проведения: г. Лима, Перу.