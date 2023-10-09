Разоблачить финпирамиду с помощью Telegram-бота могут казахстанцы

Культура и общество
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Кунапия Гульмира
корреспондент
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Новый сервис позволит казахстанцам уберечься от вложений в финансовые пирамиды, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ. 

Фото: Kazpravda.kz

Пользователи мессенджера Telegram могут воспользоваться возможностями официального бота АФМ Baiqa, piramida!, призванного защитить казахстанцев от недобросовестных предпринимателей, вовлекающих в финансовые пирамиды.

Бот, работающий с начала года, позволяет пользователям проверить компанию для безопасного инвестирования денег. 

Ранее сообщалось, что от финпирамиды Chia Tai – Tianqing Pharmaceutical пострадали жители нескольких регионов Казахстана.

АФМ призывает граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации.

 

 

#АФМ #финпирамида #Telegram-бот

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