Для снижения уровня производственного травматизма и несчастных случаев на предприятиях в Казахстане государственных инспекторов труда предлагают наделить правом приостановления опасных работ, где есть риск для жизни и здоровья работников, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Об этом во время Международной выставки-форума «Безопасный труд: новые вызовы и цифровые решения» сказала министр труда и социальной защиты населения РК Светлана Жакупова.

В рамках форума состоялось расширенное заседание республиканской трехсторонней комиссии по социальному партнерству и регулированию социальных и трудовых отношений. В нем принял участие заместитель премьер-министра РК Ермек Кошербаев. По его словам, вопрос по обеспечению безопасности условий труда является одним из главных в сфере государственной политики страны.

– Несмотря на то, что показатели производственного травматизма снижаются, тем не менее, с регулярной периодичностью происходят несчастные случаи, что вызывает серьезную обеспокоенность. И здесь возникают вопросы не только к работодателям, но и представителям государственных органов, – сказал Ермек Кошербаев.

О том, какая работа проводится для обеспечения безопасности и охраны труда, а также о планах Министерства труда и социальной защиты населения РК сообщила глава ведомства Светлана Жакупова. Она отметила, что принимаются системные меры, направленные на дальнейшее улучшение условий работы сотрудников и повышение культуры безопасности труда.

– Предлагается наделение государственных инспекторов труда правом приостановления опасных работ, где есть риск для жизни и здоровья работников. Будет внедрен новый формат профилактического контроля без посещения на основании данных информационных систем. Мы планируем отказаться от предварительного уведомления работодателей о планируемых проверках.

Это обеспечит реальную эффективность инспекций и исключит возможность «подготовки» к проверке, – поделилась некоторыми планами спикер.

Организатором форума выступила Национальная конфедерация работодателей Республики Казахстан «PARYZ» при поддержке Международной организации труда и Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.

Впервые по инициативе Союза Казахстанских производителей средств индивидуальной защиты на площадке Форума организована выставка отечественных производителей и поставщиков услуг в сфере охраны труда, промышленной и санитарной безопасности. Это 15 казахстанских компаний, которые сегодня формируют культуру безопасности в Казахстане – отечественные производители СИЗ и спецодежды, медицинские организации, консалтинговые компании и разработчики цифровых решений.