Рассылку о компромате на главу МВД РК назвали ложью

Фото: Kazpravda.kz/Талгат Аханов
В мессенджерах рассылают сообщение, написанное от имени полковника полиции Турлыбека Ахметова. Автор текста утверждает, что располагает компроматом, который обнародует, если его не назначат вице-министром МВД. В министерстве информацию опровергли, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Stopfake.kz.



В рассылке указаны имена и фамилии действующих сотрудников МВД – Турлыбека Ахметова и Сергея Варго, которые на самом деле не имеют к ней никакого отношения.

"30 ноября сотрудники МВД Т. Ахметов и С. Варго обратились с заявлениями об установлении и привлечении к уголовной ответственности лиц, разместивших в социальных сетях с использованием их имен сведения, несоответствующие действительности, являющиеся клеветой и оговором. По данному факту Департаментом собственной безопасности МВД начато досудебное расследование по статье 274 Уголовного кодекса РК "Распространение заведомо ложной информации". Принимаются меры по установлению лиц, причастных к распространению заведомо ложной информации", – сказано в официальном сообщении МВД.

