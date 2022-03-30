Рациональный сценарий по декарбонизации казахстанской экономики был презентован независимыми экспертами на состоявшейся в Глазго конференции ООН по изменению климата.

Авторами данной научной работы, проведенной при поддерж­ке посольства Великобритании в рамках подготовки к упомянутой выше международной конференции, выступили сотрудники Назарбаев Университета, а также казахстанские и международные (США, Италия) эксперты.

– Казахстан ежегодно выбрасывает около 400 миллионов тонн СО2. Как стране достичь «нулевой» эмиссии парниковых газов? Это непростая задача и амбициозная цель, учитывая тот факт, что значительный объем тепловой и электрической энергии в республике вырабатывается на угольных электростанциях, – отмечает советник президента АОО «Назарбаев Университет» доктор Канат Байгарин.

К тому же наряду с высокой зависимостью от каменного топ­лива при выработке электро­энергии Казахстан испытывает недостаток средств для инвес­тирования в возобновляемые источники энергии, сталкиваясь с неэффективностью государственных расходов на мероприятия по смягчению последствий изменения климата и другими сложностями.

– В своей работе мы исследуем пути достижения углеродной нейтральности наиболее эффективным и рентабельным способом, представляя как краткосрочное, так и долгосрочное видение. Отличие ее в том, что она была подготовлена без учас­тия Правительства и бизнеса, поэтому представляет собой неофициальный, неангажированный взгляд на решение экологических проблем. Глобальное изменение климата – это не то, что происходит где-то далеко от нас, – вступает в беседу один из авторов работы, директор экспертного центра ESG Института экономических исследований Айдын Бакдолотов. – В ходе исследования выяснилось, например, что чем дальше от экватора, тем быстрее повышается средняя температура. Если глобально она повысится в два раза, то в Казахстане в три, а в Антарктике, Арктике – уже в четыре раза.

Математическая модель, которая использовалась в докладе, прогнозирует, что в Казахстане в течение следующих 25 лет температура поднимется на 2–3 градуса выше среднего показателя за 1980–2004 годы. Далее в ближайшие полвека она увеличится на 5–6 градусов по Цельсию.

На севере республики повышение температуры будет выше, чем в Южном Казахстане. На большей части страны ожидается сокращение летних осадков, что обер­нется снижением объема производимой сельхозпродукции.

Таяние ледников приведет к сокращению запасов воды и, как следствие, нехватке электроэнергии в Кыргызстане и Таджики­стане, выработка которой зависит от каскада гидро­электростанций. В результате ожидается нехватка электричества и влаги для сельскохозяйственных нужд как в этих республиках, так и на юге Казахстана. Таким образом, изменение климата в Центральной Азии негативно повлияет на водные запасы и продовольственную безопасность.

По словам Айдына Бакдолотова, научная работа «Путь Казахстана к нулевым выбросам парниковых газов» состоит из разделов, посвященных, в частности, энергетическому сектору, транспорту, сельскому хозяйству, управлению отходами. Анализируются такие актуальные вопросы, как система торговли квотами на выбросы углерода, передача технологий, международное сотрудничество. По каждому из этих направлений опытные эксперты, представляющие различные сферы научной деятельности, выявляют «узкие места» и предлагают пути снижения выбросов парниковых газов. К примеру, один из способов дос­тижения углеродного баланса – расширение площадей лесов.

– Леса у нас находятся в собственности государства. Но почему бы не приступить к созданию искусственных лесов? Мы предлагаем разрешить бизнесменам на свободных от сельского хозяйства территориях выращивать деревья. У предпринимателей появится возможность заготавливать древесину, получать коммерческую выгоду, а в масштабах страны лесопосадки будут поглощать углерод, облесение территорий позволит улучшить климат, восстановить биологическое разнообразие. Это, конечно, потребует внесения законодательных изменений, – делится мнением доктор Канат Байгарин.

Большое внимание в работе уделено использованию передовых технологий. К примеру, в сфере транспорта начнет происходить отказ от таких видов топлива, как бензин и солярка, – они будут замещаться биотоп­ливом, электроэнергией, водородом.

В докладе приведены технологии, которые могут быть переданы Казахстану для снижения выбросов парниковых газов. Эти ноу-хау могут применяться людьми в домашних хозяйствах (при отоплении, передаче электроэнергии, оптимизации энергоэффективности зданий), при очистке сточных вод (процесс анаэробного разложения, усовершенствованный процесс окисления, мембранная технология).

– Считаем, что переход к углеродной нейтральности – это не риски, не ущерб, а новые возможности для нашей экономики, так как мы будем развивать новые отрасли, новые технологии, которые потребуют создания рабочих мест. Все страны мира повернулись в эту сторону, и Казахстан находится на начальной точке и имеет шанс вырваться вперед наряду с передовыми государствами, – подчеркивает Айдын Бакдолотов.

– Для достижения углеродной нейтральности прежде всего необходима трансформация энергетического сектора, предполагающая постепенный отказ от органического топлива и переход на чистые, альтернативные источники энергии, – убежден Канат Байгарин.

Говоря о главных выводах, которые сделаны в докладе, он отмечает:

– Для снижения выбросов парниковых газов необходимо принять ряд серьезных политичес­ких решений по перестройке энергетической системы. Во-первых, Казахстану не обойтись без атомной энергетики... Нередко в обществе высказываются опасения на этот счет. Но я убежден: наша страна, располагая запасами урана, имея опыт эксплуа­тации ядерного энергоблока, вполне осилит эту задачу. Необходимо будет подготовить инженеров-ядерщиков, потому что дело упирается не в станции, а в людей. Как говорится, не надо убивать лошадь только потому, что она лягается, при умелом управлении от нее гораздо больше пользы, чем вреда. И атомную энергию мы можем использовать себе во благо.

Второе заключение: на переходном этапе по мере сокращения угольной генерации надо наращивать газовую как более экологичную. Для республики, где 40% населения проживает в сельской местности, газификация имеет большое социальное значение. Особенно это отразится на положении женщин, вынуж­денных ежедневно топить печи, готовить еду, используя уголь.

Углеродная нейтральность, которой Казахстан стремится достичь к 2060 году, подразумевает прежде всего повышение качества жизни, а это и чистый воздух, и чистая вода, которые приведут к улучшению здоровья населения.

И третий вывод – необходимо стремиться к объединению энергосистем Казахстана с энергосистемами наших соседей как в Центральной Азии, так и на западе и востоке с Россией. Речь идет не только о физическом соединении, но и общей тарифной политике. Таким же образом, как закольцована энергосистема европейских стран. Каждая из республик бывшего Союза в прошлом добивалась своей энергетической безопасности путем полной изоляции. Возврат к единой энергосистеме приведет к обеспечению устойчивости, безопасности и экономической эффективности. Кроме того, это приведет и к уменьшению выбросов парниковых газов.

Отдельного внимания заслуживает постепенный отказ от угля, так как на сегодня производство электроэнергии и цент­рализованная система отопления в основном базируются на сжигании каменного топлива. Угольная промышленность затрагивает жизнь целых регионов и моногородов, в которых проживают шахтеры и их семьи.

Команда авторов делает вывод, что угольные мощности не могут быть немедленно выведены из эксплуатации, и в ближайшее время необходимо сформировать четкую политику по этому вопросу. Как выразилась одна американская неправительственная организация, «…мы должны отказаться от угля, а не от угольщиков».

– Уголь не исчезнет, он остается в стране. Нужно развивать на его основе новые отрасли, прежде всего углехимию. Угольная промышленность как часть экономики Казахстана может быть полезной и задействованной в других процессах, связанных с производством энергии, – отмечает Канат Байгарин.

Казахстану следует извлечь уроки из опыта других стран, которые ранее прошли через реструктуризацию, сокращение и закрытие угольного сектора. Всемирный банк с его опытом кредитования многих проектов по структурной перестройке угольного сектора и полученными из глобальных источников знаниями о нескольких переходах в угольном секторе на нацио­нальном уровне может стать ценным партнером в разработке, финансировании и осуществлении планов по декарбонизации.

Ученые считают, что Казах­стану также следует взаимодействовать с международными финансовыми институтами, чтобы сформировать партнерство или платформу для выработки и обмена знаниями и привлечения долгосрочного льготного и инновационного финансирования, изучить возможность мобилизации международного частного капитала в проекты редевелопмента (перепрофилирования) под новые направления невостребованных объектов недвижимости или нерационально используемых территорий.

В целом финансовый сектор также, по мнению авторов исследования, требует преобразования, предполагающего кардинальное перенаправление финансовых потоков с обычных проектов и технологий на низко- и безуглеродные решения.

При этом необходимо привлекать различные источники международного государственного и частного финансирования для поддержки перехода к углеродной нейтральности.

Как заверяют авторы, академическое исследование, отражающее точку зрения ученых и экспертов, не противоречит положениям официальной Док­трины достижения углеродной нейтральности РК до 2060 года.

– Наша команда экспертов, сформированная на базе Назарбаев Университета, занялась этой работой исключительно для того, чтобы быть комплементарной к тому, что делает Казахстан в плане достижения углеродной нейтральности, сориентировать на путь, который поможет стране достичь «нулевых» выбросов, и подойти к этому процессу рацио­нально, разумно, с использованием современных высоких технологий. Мы планируем довести нашу работу до сведения Правительства и надеемся, что оно извлечет из нее полезные моменты», – резюмировал Канат Байгарин.