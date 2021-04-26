Согласно Конституции РК, лицо считается невиновным в совершении преступления, пока его виновность не будет призна­на вступившим в законную силу приговором суда.

Также частями 1 и 2 статьи 23 УПК РК установлено, что уголовное судопроизводство осущест­вляется на основе принципа сос­тязательности и равноправия сторон обвинения и защиты. Уголовное преследование, защита и разрешение дела судом отделены друг от друга и осуществляются различными органами и должностными лицами.

Поддерживая вышеуказанную норму Конституции и основные начала уголовно-процессуального законодательства, направленного на состязательность и равноправие сторон, следует отметить о принципиальных несоответствиях (можно сказать, о противоречиях) при реа­лизации данных норм.

В данном случае речь идет о таких взаимосвязанных проб­лемах, как ущемление возможностей стороны защиты при досудебном расследовании и доминирующее положение органов преследования, вынесение обвинительного акта до рассмотрения дела судом, то есть определение лица виновным без приговора, подготовка органами обвинения предварительного приговора до начала судебного заседания, что исключает самостоятельную оценку судом предоставленных данных.

Согласно части первой статьи 111 УПК РК доказательствами по уголовному делу являются законно полученные фактичес­кие данные, на основе которых в определенном настоящим кодексом порядке орган дознания, дознаватель, следователь, прокурор, суд устанавливают наличие или отсутствие деяния, предусмотренного Уголовным кодексом РК, совершение или несовершение этого деяния подозреваемым, обвиняемым или подсудимым, его виновность либо невиновность, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела.

Данная норма исключает сторону защиты в оценке и установлении объективности соб­ранных фактических данных. На практике сторона защиты по данному вопросу является зависимой от стороны обвинения. Единственное, что может сделать сторона защиты, – это предоставить свои данные следователю, который самостоя­тельно на свое усмотрение принимает решение использовать их для следствия или не использовать.

Далее сторона обвинения выносит обвинительный акт, признавая все собранные фактические данные в качестве доказательств, который представляется суду.

Таким образом, до предоставления уголовного дела в суд подозреваемое лицо «с помощью» только стороны обвинения (практически без участия стороны защиты) признается обвиняемым.

Согласно статье 65 УПК РК, обвиняемым признается лицо, в отношении которого прокурором утвержден обвинительный акт, утверждено постановление о применении приказного произ­водства, утвержден протокол об уголовном проступке и принято решение о направлении уголовного дела в суд по соответствующей статье (статьям) уголовного закона, досудебное расследование окончено заклю­чением процессуального соглашения в порядке, предусмотренном частью четвертой статьи 617 УПК РК.

Считаем несправедливым и неправильным осуществление стороной обвинения функ­ции по доказыванию, тогда как она должны заниматься лишь сбором фактических данных и обос­новывать их достаточность.

Кроме того, лицо считается невиновным в совершении прес­тупления, пока его виновность не будет признана вступившим в законную силу приговором суда. Утверждение обвинительного акта в отношении подозреваемого, вина которого еще не признана приговором суда, является нарушением его конституционных прав.

В связи с этим необходимо концептуально изменить подход к уголовно-процессуальному преследованию, а также рассмот­рению уголовного дела судом. Важно создать равные возможности сторонам защиты и обвинения, то есть предоставлять стороне защиты самостоя­тельно осуществлять сбор, оценку фактических данных и предоставлять их непосредственно в суд с вынесением акта защиты. При этом исключив обязанность стороны защиты предоставлять органу уголовного преследования все собранные им фактические данные.

Понятие «обвинительный акт» необходимо заменить на «акт обоснованности подозрения». В данном случае следует учесть, что обвинительная сторона не должна выполнять функции суда, который должен признать их доказательствами или нет. Предъявление обвинения будет осуществляться в суде прокурором в качестве государственного обвинителя.

При досудебном расследовании понятие «доказательство» заменить на «фактические данные» и исключить стадию призна­ния подозреваемого обвиняемым, то есть до признания вины приговором суда лицо должно считаться подозреваемым.

Вышеуказанные меры позволят на практике установить реальное осуществление принципа состязательности и равноправия сторон обвинения и защиты, что в значительной мере будет способствовать справедливому разрешению дел в интересах граждан и снижению количества жалоб на судебную систему.