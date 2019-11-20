​Равенство в браке – залог успешной семейной политики

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Эльвира Азимова, член Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК, уполномоченный по правам человека в Республике Казахстан

Во Всеобщей декларации прав человека 1948 года закреплено, что мужчины и женщины пользуются одинаковыми правами при вступлении в брак, в браке и во время его расторжения. При этом достижение и соблюдение данного принципа – не только личная забота самих граждан, но и важная задача каждого государства.

В казахстанском законодательстве принцип равенства прав супругов закреплен в качестве базового. В Кодексе Республики Казахстан о браке (супружестве) и семье он выступает как основа правовых норм о семье, мате­ринстве, отцовстве и детстве. Но законодательное закрепление эффективно лишь при условии реализации должной правовой идеологии.

Семья – связующее звено между разными поколениями, отражающее условия жизни, создаваемые государством. Семейная политика является составной частью политики социальной, которая существенно влияет на качество человеческого капитала.

В Концепции семейной и гендерной политики в Республике Казахстан до 2030 года, утверж­денной Указом Президента РК в декабре 2016 года и являющейся стратегическим программным документом, обозначена необходимость всестороннего учета гендерных аспектов, включая сбор и анализ данных, оценку гендерного воздействия перед принятием государственных решений.

С января 2015 года функции регистрации актов гражданского состояния переданы в ведение местных исполнительных органов. В связи с этим акиматы на местах должны комплексно решать возникающие вопросы в регионах, проводить работу по поддержке семей, оказанию помощи молодым и многодетным семьям, обеспечивать на местном уровне пропаганду семейных ценностей и традиций, повышать авторитет семьи.

В рамках государственной политики по сохранению семейных ценностей и взаимной ответственности супругов учрежден День семьи, ежегодно проводится национальный конкурс «Мерейлі отбасы».

Современные семьи лояльно относятся к вопросам равноправия. На уровень их устойчивости все более оказывают влияние гендерное равенство, взаимная ответственность. Они позволяют лучше решать бытовые, экономические, нравственно-воспитательные функции.

Принцип равенства супругов в семье требует того, чтобы, преж­де чем вступить в брак, мужчина и женщина четко обозначили для себя, каким должно быть равноправие в семье. Поскольку оно не означает только равенство прав мужчины и женщины, ведь правая и левая рука не могут одинаково выполнять одну и ту же функцию.

Осознание ответственности за последствия, которые возникают в связи с выполнением этой функции, и их влияние на вторую половину – вот основа равноправия. Как не может одна нога пойти, а вторая – остаться на месте, так не должны в браке расходиться и супруги.

Человек же, берущий в браке на себя ведущую роль, должен прежде всего помнить: с привилегией последнего слова на него падает обязательство брать ответственность за последствия. Отсутствие осознания этого влечет за собой появление неравноправных семей, когда под дискриминирующие действия попадают не только женщины, но и мужчины, а также дети. Это подразумевает факты морального и физического насилия, необоснованные ограничения в финансах и другое. Особенно в таких ситуациях страдают дети.

С 2009 года в Казахстане дейст­вует Закон «О государственных гарантиях равных прав и равных возможностей мужчин и женщин», признающий дискриминацией по признаку пола любое ограничение или ущемление прав и свобод человека, а также принижение его достоинства по признаку пола.

Кодексом о браке (супружест­ве) и семье определено, что

семья – это круг лиц, связанных имущественными и личными неимущественными правами и обязанностями, вытекающими из брака (супружества), родства, свойства, усыновления (удочерения) или иной формы принятия детей на воспитание и призванными способствовать укреплению и развитию семейных отношений.

В последнее время наблюдается тенденция, когда некоторые пары отказываются от государственной регистрации своего союза либо ограничиваются только религиозной регистрацией. Однако юридически значимые права и обязанности супругов возникают со дня государственной регистрации заключения брака.

В правовом плане государственная регистрация, как и брачный договор, который пока не получил широкого распространения в нашей стране, являются лучшей гарантией защиты прав и интересов членов семьи, в том числе в отношениях с государством.

Супруги пользуются равными правами и несут равные обязанности. Каждый из них свободен в выборе рода деятельности, профессии и вероисповедания. Вопросы материнства, отцовства, воспитания, образования детей, места жительства, пребывания жены и мужа решаются ими совместно. Супруги обязаны строить свои отношения на основе взаимоуважения и взаимопомощи, содействовать благополучию и укреплению семьи, заботиться о здоровье, развитии детей и их благосостоянии.

Есть казахская пословица «Құртақандай торғай да, өз ұясын қорғайды» («Маленький воробей и тот свое гнездо оберегает»). К сожалению, не всем супругам удается сохранить свой брак. И здесь есть разные причины, но одна из главных – отсутствие взаимопонимания, нежелание или неготовность разделить взаимные обязанности и ответственность.

Согласно брачно-семейному законодательству расторжение браков в судебном порядке осуществляется в случаях, когда в семье есть несовершеннолетние дети и (или) споры имущественного характера. По статистике, в 2017 году было зарегистрировано 141 785 браков и 54 948 разводов. В 2018 году эти показатели составили 138 876 и 54 859 соответственно.

К сожалению, почти в 80% случаях расторгнутых браков остались несовершеннолетние дети. Самое грустное в этой статистике то, что, прекращая брачные отношения, бывшие супруги в преимущественном большинстве не понимают, что семейные права и обязанности остаются. Поскольку они навсегда останутся родителями своих детей. Отсутствие такого понимания является проблемой современного казахстанского общества.

Доказательство – количество исполнительных производств по принудительному взысканию с одного из родителей алиментов в пользу несовершеннолетних детей, проживающих с другим родителем, как правило, с мамой. Сегодня таких производств у судебных исполнителей насчи­тывается более 19 тыс. Из них свыше 8 тыс. – проблемные, когда должники более 3 месяцев не выплачивают алименты из-за отсутствия постоянного заработка, имущества, злостного уклонения или сокрытия имущества.

Обязанность судебных исполнителей – принимать все исчерпывающие меры для принуждения таких нерадивых родителей, вплоть до привлечения их к административной или уголовной ответственности, наложения ареста и реализации их имущест­ва, за счет которого должны погашаться образовавшиеся задолженности по алиментам, ограничения на выезд за пределы страны.

Однако предусмотренные меры принуждения должников к выплате алиментов не всегда эффективны. С одной стороны, это связано с необходимостью обеспечения постоянного контроля за осуществлением ежемесячных выплат со стороны нерадивых родителей, вплоть до достижения совершеннолетия ребенка. Это особенно затруднительно, когда речь идет о должниках, не имеющих стабильного дохода или постоянной работы, когда у них отсутствует какое-либо имущество. Немаловажным обстоятельством при этом является порой неполное или некачественное выполнение своих функций частными судебными исполнителями.

Для решения этих проблем Министерство юстиции совмест­но с Республиканской палатой частных судебных исполнителей уже принимает комплекс мер, нацеленных на усиление законодательства и правоприменительной практики в сфере исполнительного производства, ужесточение контроля за исполнением исполнительных производств по взысканию алимен­тов, в том числе с использованием совре­менных цифровых технологий. Помимо прочего, они включают в себя создание дополнительной системы финансовой помощи самими судебными исполнителями детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации в связи с длительной невыплатой алиментов. Уверены, что это в итоге положительно отразится на решении проблем принудительного взыскания алиментов.

Вместе с тем хотелось бы подчеркнуть: самое главное – это осознание самими родителями того, что независимо от того, как они расстались, обязанность оставаться родителем своего ребенка должна выполняться равно и солидарно.

Взаимная, солидарная обязанность родителей по отношению к своим детям – это залог равноправия настоящих и бывших супругов. Понимание данной мысли должно присутствовать с самого начала принятия решения о вступлении в брак. Забота о совместных детях и их воспитание являются естественным правом и обязанностью родителей и должны обеспечиваться ими в пределах своих способностей и финансовых возможностей.

Государство в свою очередь содействует укреплению инс­титута семьи, совершенствует законодательство и создает правовые условия, обеспечивающие равенство прав и возможностей мужчин и женщин в сфере семейных отношений, защиты материнства и детства, повышения ответственности родителей за воспитание детей.

Таким образом, взаимная работа государства и самих граждан в вопросах достижения равенства мужчин и женщин является залогом успешной национальной политики по укреплению семьи, защиты детства, материнства, отцовства и укрепления семейных ценностей. 

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