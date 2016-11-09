​Равнение на Героя

Более 20 лет он руководил хозяйством, которое славилось отменными урожаями и высокими привесами скота. В нынешнем году ему бы исполнилось сто лет. К этой дате в сельском клубе была подготовлена выставка, рассказывающая о жизненном пути человека, практически с нуля создавшего успешное хозяйство. Здесь же состоялось юбилейное соб­рание. Ветераны, которым посчастливилось с ним работать, рассказали о том, что настойчивости и упорства ему хватало с избытком, а к преодолению трудностей он привык с молодых лет.

Наверное, в этом был перст судьбы, но, немало поскитавшись по городам и весям, его семья поселилась в небольшом армянском городке с названием Казах. Односельчане выращивали табак, поэтому тяжелая работа в поле стала привычной для Вардана с детства. Отец, который был простым рабочим, мечтал дать своим детям хорошее образование. Эталоном качественных знаний считались московские вузы. Поэтому сразу после школы Вардан поехал в столицу, чтобы поступить в знаменитую Тимирязевскую академию. Но вступительных баллов не набрал. И опять же вмешалось провидение. Парней, чуть-чуть не дотянувших до вступительного уровня, приглашала к себе Белорусская сельскохозяйственная академия. В студенческие годы ему приходилось и учиться, и работать. Именно тогда он научился дорожить каждой минутой, чтобы все успевать.

Грянула война, и студентов направили доучиваться в Омск. После окончания учебы молодой агроном выращивал хлеб на Алтае и Кубани. К 1954 году, когда получил направление на освое­ние казахстанской целины, опыта у него уже было вполне достаточно. Большинство прибывших одновременно с ним по комсомольским путевкам приехали из Перми. Так возник совхоз «Пермский». Профессии у новоселов оказались самые разные. Вардану пришлось одновременно работать и агрономом, и нас­тавником. Отдыхом был только короткий сон, да и то чаще всего на полевом стане. Зато масштабы работ впечатляли. В том же 1954 году область получила более 250 тракторов, свыше 400 комбайнов, около 200 автомашин. И хотя лето выдалось засушливым, залежные земли одарили хорошим урожаем.

Его назначили главным агрономом, а три года спустя – директором. В то время, когда он руководил хозяйством, наращивались площади посевных земель. Вскоре они уже превышали 40 тыс. га. В «Пермском» получали стабильные урожаи за счет соблюдения агротехники. Ему было присвоено звание хозяйства высокой культуры земледелия. Одновременно увеличивалось поголовье скота на фермах, и животноводство надежно выручало в годы жес­токой засухи.

У директора, вспоминали старожилы, был некабинетный стиль работы. Он еже­дневно объезжал бригады и отделения, вникал в проблемы, помогал их решать. Когда его спрашивали, как удается везде успевать, с улыбкой отвечал: «В сутках 24 часа, а я встаю на час раньше».

Совсем не просто было организовать людей, приехавших издалека. Но именно в те годы целина стала называться «лабораторией дружбы народов». И это не было преувеличением. Впечатляющие результаты стали итогом слаженной работы людей десятков национальностей, которые сознавали свою причастность к большому и нужному делу. Каждый год «Пермский» сдавал государству от 2 до 3 млн пудов зерна. В 1960-е годы совхоз был удостоен самой высокой награды – ордена Ленина, а его директор получил звание Героя Социалистического Труда. Но самым большим богатством Чамчиян считал специалистов, работающих в полную силу, не за страх, не ради денег, а на совесть. Если нужно, умел быть жестким и таким же требовательным, как к себе. Но и на похвалы не скупился. Уважали его настолько, что каждое слово одобрения расценивалось как награда. Старательных и умелых поощрял, а нерадивых наказывал рублем.

Работой в совхозе-миллионере дорожили, он мог позволить себе масштабное строительство. Быт первоцелинников обустраивался. На центральной усадьбе появились типовая школа, больница, клуб, детский сад и парк. Благоустраивались и поселки отделений. Строилось жилье, которое в первую очередь получали лучшие механизаторы и животноводы. Мост через приток Урала – речку Деркул – местные жители по сей день называют чамчияновским. Бывший директор целинного совхоза-гиганта «Березовский» Федор Скобочкин так отзывался о Чамчияне: «Человек от земли, замечательный организатор, он много строил, растил замечательные кадры, опекал сельскую интеллигенцию, соз­давал все условия для производительной работы». Мнение его коллег было единым – Вардан Шноркович имел над землей особую власть.

Слова у Чамчияна никогда не расходились с делом, и он мог позволить говорить то, что думал. Именно прямота и бескомпромиссность не нравились руководству района и области. Началась полоса конф­ликтов, и он подал в отставку.

Его именем названа улица в селе Шалгай. На доме в Уральске, где он провел последние годы жизни, установлена мемориальная доска. На открытии бюста Герою аким Зеленовского района Карим Жакупов отметил, что в независимом Казахстане чтут память тех, кто стоял у истоков развития агропромышленного комплекса. Традиции первоцелинников передаются из поколения в поколение, а их пример вполне соответствует задачам формирования Общества Всеобщего Труда.

Вардан Чамчиян награжден также орденом Октябрьской Революции, двумя орденами Трудового Красного Знамени. Ему было присвоено звание заслуженного агронома Казахской ССР. Но это было уже после целины, которая стала для него и самым трудным, и самым счастливым периодом жизни.