Равные возможности для всех

Вклад в экономику страны

Тысячи казахстанских ребят мечтают обучаться за рубежом, и уникальная в своем роде прог­рамма, инициированная Первым Президентом Нурсултаном ­Назарбаевым, для многих из них – единственная надежда получить престижное образование.

В свою очередь болашаковцы сполна оправдывают вложенные в них государством средства. Из почти 11 тыс. выпускников 52% уже выросли до руководителей среднего и высшего звена, в том числе 10% на сегодня являются владельцами собственных предприятий.

С ноября прошлого года проводится исследование эффективности вклада выпускников программы в экономику страны Bolashaq Impact Report. В нем говорится: «Стипендиаты прог­раммы стали лидерами в сфере качественных изменений в экономике: в здравоохранении, развитии человеческого капитала, государственного управления, введении инноваций и оптимизации бизнес-процессов, продвижении культуры и искусства, а также реализации общест­венных инициатив».

Согласно документу, 90% работодателей высоко ценят не только профессиональные навыки, но и особо отмечают лидерские, моральные и коммуникативные качества болашаковцев.

Авторы исследования даже рассчитали, что в течение только 2019 года выпускники программы провели 213 тыс. медицинских операций, обучили 145 тыс. школьников и студентов, опубликовали более 1 тыс. научных работ, организовали и приняли участие в 5 тыс. концертах и мероприятиях, а также выступили в качестве менторов для 90 тыс. подопечных.

В начале сентября международная стипендия «Болашақ» присуждена еще 196 казахстанцам, которые пройдут обучение в магистратуре, докторантуре, резидентуре, а также будут направлены на стажировки в научные и производственные центры мира. Счастливчикам предстоит обучаться в ведущих университетах 16 стран, в том числе США (Гарвардский и Колумбийский университеты, Массачусетский технологический институт), Канады (Университет Торонто), Великобритании (Лондонская школа экономики и политологии, Имперский колледж Лондона, Королевский колледж Лондона), Японии (Токийский университет).

Да и специальности в рамках образовательной программы самые что ни на есть востребованные: методика дистанционного обучения, стратегический менеджмент и лидерство в высшем образовании, управление университетом, инклюзивное образование; медицинская генетика, вирусология, инфекционные заболевания, эпидемиология, биотехнология, биомедицина; инновационный менеджмент, цифровая экономика, искусс­твенный интеллект, нефтегазовый инжиниринг, авиационная и ­аэрокосмическая техника, атомная промышленность, IT.

Всего в 2021 году для обучения по программе «Болашақ» выделено 1 055 стипендий. Из них 555 распределены по программам магистратуры, резидентуры, докторантуры, стажировок, остальные – по новой категории стажировок «Ученые».

По поручению Президента страны ежегодно 500 казахстанских ученых смогут проходить стажировку за счет государства, получать новые знания и проводить совместные исследования. В этом году наши исследователи смогут пройти академическое обучение по 80 специальностям и стажировку по 137 специальностям. У кандидатов должен быть трехлетний стаж работы, в том числе последний год – в избранной ими области специализации.

По новым правилам

Новшеств в данной сфере немало. В мае прошлого года постановлением Правительства были утверждены Правила отбора претендентов на международную стипендию «Болашақ». Согласование проходило целых девять месяцев, три из которых – пандемические.

Президент АО «Центр международных программ» Айнур Карбозова в своем посте в Facebook назвала Правила самым важным документом, принятым за 2 года ее руководства организацией. И подробно рассказала, к чему теперь готовиться претендентам на бесплатное обучение за рубежом.

Главное изменение – равные возможности для всех, теперь нет квотных категорий. Отменена предварительная языковая подготовка, что позволит бюджету ежегодно экономить 1,3 млрд тенге.

С 2020 года в конкурсе на присуждение стипендии могут участвовать только те, кто уже получил приглашение от зарубежных вузов. Это, однако, не касается претендентов из сельских населенных пунктов.

Количество конкурсных туров сокращено с шести до трех, упразднены оценка мотивационных и рекомендательных писем, туры на знание государственного и иностранного языков.

– Претенденты должны будут самостоятельно сдать тесты и при подаче документов предос­тавить сертификаты знания государственного языка. Претендентам из сельских населенных пунктов необходимо дополнительно предоставлять сертификаты знания иностранного языка, – поясняет Айнур Карбозова.

Первые два тура – комплекс­ный тест и персональное собеседование с членами Независимой экспертной комиссии – проводятся онлайн в автоматизированной системе с помощью аудио- и видеофиксации. Эксперты, их теперь не менее пяти, оценивают претендентов электронно, независимо друг от друга, после собеседования автоматически высчитывается средний балл. Третьим туром считается заседание Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом.

Предварительная языковая подготовка сохраняется только для сельчан: им дана возможность полгода изучать английский язык, но в Казахстане.

В список вузов 2020 года вошли 138 ведущих университетов мира в соответствии с международными академическими рейтингами. А в 2021 году его расширили до 207 вузов из 27 стран с условием вхождения в топ-250 указанных рейтингов.

Всесторонняя поддержка

Большая работа потребовалась в период пандемии. В прошлом году практически все вузы, где обучаются болашаковцы, перешли на дистанционный формат. В связи с этим удалось добиться снижения стоимости обучения, в итоге бюджет сэкономил 506 млн тенге.

– В разгар пандемии более 180 стипендиатов вернулись в Казахстан, но большинство студентов приняли решение оставаться в странах обучения. Наш центр оказывал всестороннее содействие в их возвращении, – говорит Айнур Карбозова.

Был создан единый для всех стипендиатов чат в Telegram – Bolashaq Students Support. Тем, кто был вынужден оставаться за рубежом из-за закрытия границ, выплачивали стипендии независимо от очной или дис­танционной формы обучения, покрывали расходы по продлению студенческих виз. А тем, кто незапланированно возвращался, оплачивали перелет.

Стипендиаты, которые находились дома, но продолжали обучение в дистанционном формате, получали стипендию по казахстанской норме.

– Данные меры стали возможными при поддержке Государственной комиссии по восстановлению экономического роста при Президенте Казахстана, – подчеркивает руководитель центра международных программ.

Здесь продолжают следить за своими подопечными и после завершения учебы. Как подчерк­нула Айнур Карбозова, основная задача по работе с выпускниками – это переход с восприятия контролера отработки в статус сопровождающего, который помогает с трудоустройством.

– За этот период количество наших партнеров-работодателей выросло до 286, трудоустроены сотни выпускников. Для удобства работодателей на сайте центра размещены данные выпускников по направлениям обучения.

В ноябре 2019 года в целях формирования базы научно-исследовательских работ, а также диссертаций выпускников я инициировала проект Bolashaq kitaphanasy, – поделилась она.

С января 2020 года запущен новый проект Bolashaq Talks Pikirtalas alańy. На этой платформе выпускники обсуждают актуальные вопросы развития Казахстана, делятся опытом и знаниями. В самые сложные летние месяцы прошлого года была запущена горячая линия консультаций Bolashaq COVID-19 Help Line, в которой активное участие приняли выпускники-медики.

Крупный профориентационный проект «Өскенде кім боласың?» в первом полугодии этого года охватил 10 тыс. старшеклассников Нур-Султана из 82 государственных школ. С ними встречались 112 менторов – выпускников прог­раммы «Болашақ». В сентяб­ре проект продолжается в Туркес­танской области.

Во время пандемии выпускники не перестают проводить вебинары о своем опыте выбора профессии и обучения в рамках «Болашақ». Для сплочения и формирования экспертных сообществ создана клубная система взаимодействия выпускников. Есть уже 19 клубов, отличающихся друг от друга сферами подготовки специалистов.

К 30-летию независимости Казахстана болашаковцы готовят книгу Success Stories. В офисе центра создан музей «Болашақ» с историей, важными вехами, портретами выпускников прог­раммы и их жизненным девизом, чтобы вдохновлять посетителей.

Останавливаться на достигнутом в центре не собираются. Разрабатывается новая стратегия реализации программы «Болашақ» до 2025 года. Решается вопрос повышения стипендий по программе PhD докторантуры. Оптимизируются механизмы принятия решений.

Идет работа по нормативному включению бакалавриата в прог­рамму «Болашақ» для одаренных детей из числа победителей международных олимпиад и по специальностям бакалавриата, по которым в Назарбаев Университете не ведется подготовка. Планируется усилить работу с сельскими и районными школами, данная категория имеет преи­мущество при равности баллов.

– Улучшение имиджа программы «Болашақ» я вижу сквозь призму полной автоматизации процессов и как результат минимизации всех коррупциогенных рисков, доведения до общества достижений выпускников прог­раммы. Необходимо постоянно совершенствовать коммуникации как с претендентами, так и со стипендиатами и выпускниками, – считает Айнур Карбозова.