Райакимат в Абайской области хотел закупить 27 авто в попытке освоить бюджет

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Более чем на 450 млн тенге завысили стоимость государственных закупок в Абайской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт Департамента Агентства Казахстана по противодействию коррупции по региону.

Фото: пресс-служба Антикоррупционной службы Абайской области

Антикоррупционная служба Абайской области за последние 3 месяца выявила факты искусственного завышения стоимости госзакупок на 453 млн тенге.

В конце сентября ГКП «Теплокоммунэнерго» намеревалось закупить 130 задвижек по 1,2 млн тенге за единицу на общую сумму 161 млн тенге. Тогда как максимальная рыночная стоимость товара не превышала 845 тысяч тенге. После вмешательства Антикора бюджет коммунального предприятия сэкономил 51 млн тенге, при этом увеличив количество приобретаемого товара до 150.

Необоснованные закупки услуг также допускают государственные предприятия.

«К примеру, в плане закупок ТОО «Шульбинская ГЭС» была заложена услуга «Составление декларации по КПН и проверка правильности исчисления налогов в бюджет и платежей». На эту услугу в квазигосударственном секторе предусмотрели 1,7 млн тенге. Между тем в товариществе есть штатный сотрудник – бухгалтер, который обязан заниматься составлением и сдачей налоговой отчетности. Закупка была отменена.

Выявлены факты объявления конкурсов на закуп товаров, не предусмотренных Натуральной нормой материально-технического обеспечения государственных органов. Так, КГКП «Дворец творчества детей и молодежи» планировал закуп кофемашины за 320 тысяч тенге», – привели примеры в Антикоррупционной службе.

В погоне за освоением бюджетных денег в декабре 2022 года акимат Аягозского района запланировал приобретение 27 служебных автомобилей на общую сумму 216 млн тенге. Однако стоимость одного авто – Chevrolet Cobalt – была завышена на 1,5 млн тенге.

После рекомендательного письма о пересмотре стоимости закупок акимат вовсе отменил закуп транспортных средств за 216 млн тенге, заключили в ведомстве.

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