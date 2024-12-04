Ряд чиновников наказали за срыв отопительного сезона в области Абай

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Прокуратура области Абай провела анализ по вопросу подготовки региона к отопительному сезону, сообщает Kazpravda.kz

В областном центре отопительный сезон начат без срыва 1 октября. Однако были выявлены факты ненадлежащей подготовки местных исполнительных органов к подаче тепла в других районах.

В Аягозском районе это привело к приостановлению запуска котельной, а в Жарминском районе - к отставанию от графика выполнения ремонтных работ оборудования.