Ряд чиновников наказали за срыв отопительного сезона в области Абай

В областном центре отопительный сезон начат без срыва 1 октября
Прокуратура области Абай провела анализ по вопросу подготовки региона к отопительному сезону, сообщает Kazpravda.kz
В областном центре отопительный сезон начат без срыва 1 октября. Однако были выявлены факты ненадлежащей подготовки местных исполнительных органов к подаче тепла в других районах.
В Аягозском районе это привело к приостановлению запуска котельной, а в Жарминском районе - к отставанию от графика выполнения ремонтных работ оборудования.
«По акту прокуратуры за срыв отопительного сезона в указанных районах к дисциплинарной ответственности привлечен аким Аягозского района и ряд должностных лиц акимата области, освобожден от занимаемой должности директор ГКП «Жарма-Су», – сообщили в надзорном органе.