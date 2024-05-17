Районный аким Атырауской области обвиняется в избиении своей супруги

Акима Макатского района Рината Ибрагимова в систематических побоях и истязании обвинила бывшая супруга Акмарал Умбеткалиева

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Женщина на своей странице в Instagram рассказала об 11 годах супружества, на протяжении которых муж избивал ее при детях, а в прошлом году отнял их, не позволяя увидеть, передает корреспондент Kazpravda.kz

В ДП Атырауской области прокомментировали данную информацию. В полиции отметили, что уголовное расследование по части 2 уголовной статьи «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью» завершено.

«Дело направлено в суд в феврале», – сообщили в ДП.

В суде Атырауской области подтвердили, что дело находится на стадии рассмотрения в суде №2 Атырау.

«Следующее заседание по делу состоится 29 мая 2024 в 10.00», – прокомментировала пресс-служба.

В акимате области ответили, что в связи с открывшимися обстоятельствами, назначена служебная проверка. Ранее Акмарал Умбеткалиева, по информации пресс-службы ведомства, в акимат Атырауской области не обращалась.