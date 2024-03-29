Сформирован список приоритетных специальностей по программе «Болашак»

Фото: kazpravda.kz/Адильбека Тауекелова

С учетом новой стратегии развития стипендии «Болашак» на 2024-2026 годы произойдет ряд изменений, сообщил глава республиканского совета по поддержке молодежи при партии AMANAТ депутат Нартай Cарсенгалиев.

По его словам, завершена работа по формированию списка приоритетных специальностей с учетом отраслевых и региональных запросов, краткосрочных и долгосрочных стратегии и планов развития, список находится на утверждении.

Также рассматривается возможность введения групповых стажировок по запросам организации и предприятий, запуска постдокторантуры, увеличения сельских квот, выстраивания системной работы по возвращению средств от лиц, лишенных стипендии.

Глава центра международных программ Алия Оспанова сообщила, что прием документов будет проводиться в течение всего года и стартует в конце апреля.

С учетом поступающих запросов от стипендиатов пересматривается размер стипендии и норм расходов, которые не менялись с 2012 года.