Сформирован список приоритетных специальностей по программе «Болашак»

Рассматривается возможность введения групповых стажировок по запросам организации и предприятий, передает Kazpravda.kz
С учетом новой стратегии развития стипендии «Болашак» на 2024-2026 годы произойдет ряд изменений, сообщил глава республиканского совета по поддержке молодежи при партии AMANAТ депутат Нартай Cарсенгалиев.
По его словам, завершена работа по формированию списка приоритетных специальностей с учетом отраслевых и региональных запросов, краткосрочных и долгосрочных стратегии и планов развития, список находится на утверждении.
Также рассматривается возможность введения групповых стажировок по запросам организации и предприятий, запуска постдокторантуры, увеличения сельских квот, выстраивания системной работы по возвращению средств от лиц, лишенных стипендии.
Глава центра международных программ Алия Оспанова сообщила, что прием документов будет проводиться в течение всего года и стартует в конце апреля.
С учетом поступающих запросов от стипендиатов пересматривается размер стипендии и норм расходов, которые не менялись с 2012 года.
«Мы оцифровали процесс заключения договоров на стажировки. С 1 по 16 февраля на платформе TrustMe заключено 346 онлайн-договоров, что значительно сократило ресурсы, затрачиваемых стипендиатами. В планах автоматизировать прием документов по научным стажировкам «500 ученых», совместно с МИД и посольствами оцифровать гарантийные письма, разработать онлайн-платформу и мобильное приложение для взаимодействия с претендентами и стипендиатами», – отметила Оспанова.