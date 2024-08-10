Размышления накануне праздника

Произведения Абая всегда звучали в нашем доме. С детских лет я знал его творения благодаря своему отцу – имаму Абдыкадыру кари. Он любил и хорошо знал песни, поэзию и прозу Абая. Часто читал нам, детям, вслух на казахском языке книги классика.

Отмечать День Абая – важное и нужное решение. Но не хотелось бы, чтобы праздник слова превращался в ряд дежурно-массовых мероприятий. Это обесценивает значение насле­дия нашего великого поэта.

Приведу такой пример. В Грузии во время бракосочетания молодым дарят книгу Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре». Если бы и в нашей стране молодоженам преподносили подарочные издания Абая, которые бы стали семейными реликвиями – настольными и поучительными книгами, то это о многом бы говорило.

К творчеству Абая необходим обстоятельный, поэтапный, особый подход, а не просто череда мероприятий 10 августа, где порой теряется смысл глубокой философии Абая. Вызубренные стихи и шумная музыка, доносящая из некачественных динамиков, бегающие дети, толкотня, шум... Такая обстановка нивелирует высокую духовную атмосферу этого дня.

Произведения Абая – это огромный храм, индивидуальный для каждого. И чтобы детям был понятен и интересен этот праздник, необходимо снимать детские фильмы, мультфильмы, пусть короткометражные, но взятые из жизни Абая, основанные на реальных событиях, в доступной форме рассказывающие о поэте и его времени. Как учитель словесности хочу, чтобы праздник не был формальным. Нужно, чтобы подготовленную аудиторию бережно вводили в мир философии и лирики Абая.

В последние годы много думаю об Абае Кунанбаеве и Чокане Валиханове. Для меня эти два знаменитых имени неотделимы друг от друга. Известно, что Чокан был «западником», большим поклонником русской и европейской культуры, верившим в просветительскую миссию России в Степи. Он стал первым современным казахским ученым. Думаю, что трудно найти и сейчас ученого его уровня.

Абай – «восточник», который прекрасно знал персидскую и арабскую литературу, казахский фольклор, изучил он и русский язык, был большим поклонником русской классики. Великий патриот, он беспощадно обличал недостатки соплеменников, мечтал об эволюционном развитии казахской культуры, являлся основоположником современного казахского литературного языка.

Чокан и Абай, живя в одно время, к сожалению, не были знакомы, но оба гения считали, что развитие Казахстана должно идти по европейскому пути, где преобладали бы культура, тяга к знаниям и изучение языков. Этого не заметит только слепой. Казахстан должен развиваться по намеченному ими пути.

Я часто размышляю: если бы Абаю и Чокану суждено было встретиться, каков был бы итог их встречи? Думаю, они нашли бы общий язык, ведь у них были общие духовные ценности. В любом случае это – два гения, два Эвереста, две высокие вершины на карте Казахстана, к которым все мы должны постоянно тянуться.