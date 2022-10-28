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Разные и одинаково достойные

Елена Левкович

В Астане завершился XXVIIІ республиканский фестиваль драматических театров, посвященный 100-летию выдающейся актрисы театра и кино Шолпан Жандарбековой.

Шесть фестивальных дней пронеслись быстро. И в этом случае хочется добавить «к сожалению», потому что редко так бывает, что нравится все: атмосфера, эмоции, окружение и, самое главное, увиденное на театральных подмостках.

По общему мнению – и участников, и зрителей, и организаторов – фестиваль действительно удался. В эти дни на сценах трех столичных театров, принимавших у себя постановки участников конкурса, были сыграны спектак­ли на трех языках – казахском, русском, немецком. Спектакли очень разные по духу, по сценическому оформлению, колористике, но близкие по мас­терству передачи человеческих эмоций и ценностей. Эта разность и в то же время схожесть сделала выбор лучших весьма непростым.

…Позволю себе поделиться личным мнением – побывала на «Маленьком принце», приехавшем из Семея с театром им. Ф. Дос­тоевского. Признаться, не ждала от этой постановки многого: уж сколько раз про мальчика из сказки Антуана де Сент-Экзюпери рассказывали со сцены! И очень рада, что ошиблась в своих ожиданиях – спектакль изумительный! И голосящая противным голоском Роза-капризуля, и напыщенный Король, и сам себе superstar Честолюбец – все эффектны и интересны. А Принц (лохматый паренек в модном костюме и без короны) – живой, любопытный, по-мальчишески смелый герой, которому очень ловко удавалось контактировать с залом. Это, кстати, изюминка спектакля: вовлечь зрителей, большая часть которых ожидаемо оказалась школьного возраста, а то и младше, в диалог – решение беспроигрышное. Несмотря на то что спектакль-то на самом деле совсем не детский, детвора, раскрыв рот, следила за происходящим на сцене. Понравились и музыкальное сопровож­дение, и декорации, и цветовое оформление. Спектакль, к слову, ставил российский режиссер Константин Денискин, и именно «Маленьким принцем» театр Достоевского закрыл минувший театральный сезон.

Очевидно, что и все остальные конкурсанты просто не могли не соответствовать такой высокой планке. А потому и ожидание вердикта судей было волнующим. Победителей в номинациях должно было определить экспертное жюри, в состав которого вошли такие видные казахстанские театроведы, как заслуженный деятель искусств Казахстана профессор Сания Кабдиева (председатель жюри), член Международного объединения театральных критиков Амангельды Мукан, доктор искусствоведения Бахыт Нурпеис, магистр искусствоведения Назерке Рымбекова, театровед Куат Ежембек. Как призналась Сания Кабдиева, обсуждение проходило бурно, потому что все спектакли оказались очень высокого уровня.

– Мы увидели разные направления, разные тенденции развития и жанры. Выбрать лучших среди равных было очень непросто, – отметила председатель жюри.

Итак, 23 октября в зале Казахского государственного академического музыкально-драматического театра им. К. Куанышбаева собрались те, кто эти дни проживал свои роли, кто болел за коллег, кто делал непростой выбор. Начался вечер с поздравлений, приуроченных ко Дню Республики, и награждений: ряд сотрудников театра им. К. Куанышбае­ва награжден Министерством культуры и спорта РК знаками отличия.

Что касается победителей, то ими стали все участники – ни один театр не остался без награды. Так, Русский драматический театр им. Ф. Достоевского (тот самый «Маленький принц») стал победителем в номинации «Лучшее креативное сценическое решение». А сам Принц – актер Юрий Шутко – удостоился спецприза «Шолпан жұлдыз» плюс приза зрительских симпатий.

В номинации «Үміт» победил Жезказганский казахский музыкально-драматический театр с постановкой «Жұт» Азамата Нигманова. Награду «Лучший режиссер» получил режиссер Карагандинского областного казахского драматического театра им. С. Сейфуллина Айдын Салбан, представивший постановку «Текебұрқақ». Ну а лучшим спектаклем была признана сценическая постановка Государственного академического казахского музыкально-драматического театра им. К. Куанышбаева «Алтайдан ауған ел» режиссера Фархада Молдагали.

Триумфатором фестиваля можно назвать и столичный Русский драматический театр им. М. Горького: спектакль «Гроза» признан лучшим спектаклем малых форм (режиссер Рача Махатаев), а сразу две актрисы этого театра удостоились наград в номинациях «Лучшая актриса» и «Восходящая звезда».

Не обошлась церемония награждения и без внештатных ситуаций: хрупкая награда, присужденная Республиканскому академическому немецкому театру за «Лучший актерский ансамбль» (драма «Андорра»), выскользнула из нарядной подставки и разбилась о подмостки. Зал замер, но через секунду выдохнул: «На счастье!» Пусть так и будет!

О самом фестивале у участников остались исключительно положительные впечатления.

– Все понравилось, все замечательно! – поделился эмоциями ассистент балетмейстера Даурен Муратбеков, представлявший Туркестанский музыкально-драматический театр с постановкой «Сказание о Коркыте». – Мы выбрали для показа на конкурсе спектакль в пластическом жанре. Для нас, совсем молодого театра, отыгрываем лишь второй сезон, это успех и признание, зрительские аплодисменты – лучшая награда. Участвуем в первый раз, оказаться на одной сцене с именитыми людьми – да я счастливый человек, что здесь оказался!

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