Разработан ИИ-нейростимулятор для усиления концентрации внимания человека

Изобретения,Наука
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Тесты этой системы показали, что она примерно на 10% улучшила способности добровольцев с изначально низким уровнем концентрации внимания, сообщила пресс-служба британского Университета Суррея

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

Британские и австралийские ученые разработали систему ИИ, анализирующую индивидуальные особенности пользователя и корректирующую работу системы стимуляции мозга таким образом, что она максимально эффективно усиливает концентрацию внимания пользователя, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.

«Многие вещи в современном мире конкурируют за внимание человека. Нам удалось показать, что мы можем безопасным и эффективным образом улучшить способность индивида концентрировать внимание при помощи системы стимуляции мозга, которой можно самостоятельно пользоваться на дому. Это открывает новые возможности для улучшения когнитивных способностей и навыков человека», - заявил профессор Университета Суррея (Великобритания) Рой Кадош, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Как отмечают исследователи, за последние годы ученые открыли множество свидетельств того, что подавление или повышение активности определенных регионов мозга при помощи систем транскраниальной электрической или магнитной стимуляции заметным образом меняет поведение и умственные способности подопытных животных и людей-добровольцев. В частности, недавно ученые научились таким образом управлять импульсивностью поведения индивидов, а также улучшили их арифметические способности.

При этом опыты показали, что эффективность стимуляции сильно различалась для разных пациентов, что предположительно связано с различиями в устройстве и особенностях работы их мозга. Ученые предположили, что эту проблему можно решить при помощи специальной системы ИИ, отслеживающей особенности в когнитивных способностях и поведении ее владельца и корректирующей работу стимулятора таким образом, чтобы тот оказывал максимальный эффект на индивида.

Для ее разработки ученые заручились поддержкой свыше ста добровольцев в возрасте от 18 до 35 лет, которые согласились пройти ряд тестов на внимание в лаборатории ученых и испытать новую систему стимуляции мозга при помощи случайных электрических шумов (tRNS), активирующих определенные типы натриевых каналов в нейронах. В ходе этих испытаний ученые замеряли окружность головы добровольцев, получали МРТ-снимки их мозга и определяли другие физиологические параметры, которые впоследствии использовались для обучения ИИ.

Последующие тесты этой системы показали, что она примерно на 10% улучшила способности добровольцев с изначально низким уровнем концентрации внимания, что примерно вдвое выше, чем удалось достичь при помощи обычной tRNS-стимуляции, одинаковой для всех участников эксперимента. Подобные ИИ-стимуляторы, как надеются ученые, уже в ближайшем будущем помогут их пользователям лучше фокусироваться на учебе или работе и отделять приоритетные события окружающего мира от менее важных вещей. 

#ИИ #мозг #человек #внимание

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