Разработана информационная платформа «Ауыл аманаты»

Сельское хозяйство, Технологии
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Она позволит желающим подать документы онлайн, вести учет участников, проводить мониторинг целевого использования выделенных средств

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Мажилисе состоялось расширенное собрание фракции партии AMANAT. В нем приняли участие председатель партии Ерлан Кошанов, заместитель премьер-министра РК Тамара Дуйсенова, министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров, руководители профильных ведомств, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства.

На собрании рассматривали вопросы реализации проекта «Ауыл аманаты». Программа направлена на повышение доходов сельчан. О принимаемых мерах для повышения эффективности проекта рассказала вице-премьер Тамара Дуйсенова. Она отметила, что программа вызвала большой интерес среди сельчан.

В прошлом году микрокредиты получили более 12 тыс. человек, получив возможность открыть или развить свой бизнес. В текущем году на программу выделено 100 млрд тенге. Для эффективного освоения средств в сельских округах проведен масштабный скрининг и определена специализация населенных пунктов. По результатам этого мероприятия с акиматами областей проведены отдельные совещания, определены основные направления с учетом специфики каждого региона.

- В ходе реализации программы потребности областей оказались разными. В некоторых регионах личные подсобные хозяйства берут кредиты и объединяются в кооперативы. Они же реализуют произведенную продукцию. В других областях ЛПХ берут кредиты и регистрируются в качестве индивидуальных предпринимателей или крестьянских хозяйств и сдают товары якорным партнерам, стабфондам, базарам, крупным пердприятиям. Для нас важно наладить цепь сбыта продуктов крестьян, — подчеркнула Тамара Дуйсенова.

Для удобства участников программы разработана информационная платформа «Ауыл аманаты». Она позволит желающим подать документы онлайн, вести учет участников, проводить мониторинг целевого использования выделенных средств. Систему планируется запустить с 1 апреля.

Проработаны вопросы и концентрации средств, выделенных в рамках других программ, в села, участвующие в проекте «Ауыл аманаты». Их жители смогут взять микрокредиты по данной программе, молодежь — льготные кредиты по линии Министерства труда, а граждане из числа социально уязвимых слоев населения — гранты местных акиматов в сумме 1,2 млн тенге. Также участники проекта могут привлечь безработных совершеннолетних членов семьи или других сельчан на социальные рабочие места.

Участники проекта или трудоустроенные в рамках программы граждане получат возможность приобрести жилье через новую ипотечную программу «Отау» от Отбасы банка с 1 марта.

- Наша главная цель – повышение доходов и улучшение благосостояния сельчан. Все акимы областей утвердили соответствующие КРІ-индикаторы. Показатели будут оцениваться как на областном, так районном и сельском уровнях, — резюмировала Тамара Дуйсенова.

 

#программа #разработка #платформа #Ауыл аманаты

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