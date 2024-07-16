Казахстанское лекарство против рака проходит испытания

Здравоохранение
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Разработанный в Казахстане препарат для терапии онкологии успешно прошел первую стадию клинических испытаний на людях, сообщил министр науки и высшего образования Саясат Нурбек, передает Кazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: пресс-служба правительства

Участие в исследовании приняли 15 онкобольных.

«С 1 июля начался второй этап тестирования. Порядка 3 тысяч человек примут участие в клинических испытаниях. Всего изъявили желание и записались свыше 5 тысяч онкобольных. Деньги решением Высшей научно-технической комиссии предусмотрены – порядка 2 млрд тенге на второй этап поступят исследовательской группе в августе. До конца года мы обработаем все данные. Мы надеемся, что в следующем году уже запустим лекарство на регистрацию», – отметил Саясат Нурбек. 

По итогам первой стадии клинических испытаний, где в качестве добровольцев участвовали пациенты с IV стадией рака толстой кишки – одной из самых агрессивных форм онкологии – препарат показал эффективность.

Опухолевые образования уменьшались в среднем на 30%. Второй этап предполагает тестирование лекарства на людях с разными видами рака. Испытания будут проводиться в Астане, Алматы и Павлодаре.

Напомним, ранее в ходе посещения Nazarbayev University премьер-министр Олжас Бектенов ознакомился с разработками молодых ученых, в том числе исследовательской команды National Laboratory Astana. Создание эффективного лекарства от рака – один из самых амбициозных проектов специалистов.

#казахстан #лекарство #рак

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